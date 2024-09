BONNECHERE VALLEY, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Un investissement conjoint de plus de 500 000 $ du gouvernement fédéral et des cantons de Bonnechere Valley, de North Algona Wilberforce et de Whitewater Region, dans le comté de Renfrew, permettra d'acheter trois véhicules à zéro émission et six stations de recharge pour un programme de covoiturage à la demande.

Cette initiative permettra d'augmenter le nombre d'options de transport en commun afin d'aider les gens à se déplacer dans leur collectivité.

Citations

« Le transport en commun est essentiel pour faciliter la vie des gens et lutter contre les effets des changements climatiques. Nous sommes fiers de soutenir ce projet qui aidera les résidents de Bonnechere Valley, de North Algona Wilberforce et de Whitewater Region à se déplacer facilement au sein de leur collectivité.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet pilote améliorera la vie des gens en leur offrant un meilleur accès aux services dont ils ont besoin. Il offrira aux gens une option de transport en commun peu coûteuse qui leur permettra de se rendre au travail et d'avoir accès aux soins de santé et aux possibilités de formation et d'éducation. Il permettra également aux résidents et aux visiteurs d'accéder à des bornes de recharge pour véhicules électriques. »

Jennifer Murphy, maire du canton de Bonnechere Valley

« Une approche novatrice et collaborative qui permet de lutter contre l'isolement et d'offrir aux personnes vulnérables des collectivités rurales un accès aux services locaux. Ce projet pilote permettra de fournir un moyen de transport abordable et favorisera l'autonomie de nos résidents. »

James Brose, maire du canton de North Algona Wilberforce

« En travaillant ensemble, nous avons franchi une étape cruciale pour améliorer les options de transport accessibles dans nos collectivités rurales, améliorant ainsi la mobilité et la qualité de vie de nos résidents. »

Neil Nicholson, maire du canton de Whitewater Region

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 387 302 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR). Le canton de Bonnechere Valley fournit 43 492 $ et la contribution des cantons de North Algona Wilberforce et de Whitewater Region totalise 87 884 $.

Le FSTCR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'investissement, comme l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules zéro émission. Les demandeurs admissibles pouvaient solliciter des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'investissement d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (par exemple, l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules sans émission). Ce volet a pris fin le 28 février 2024.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Annette Gilchrist, La directrice générale de l'administration, la greffière et la trésorière, Canton de Bonnechere Valley, Tel 613-628-3101 Ext. 222, [email protected]