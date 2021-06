Le compte à rebours est commencé : le Canada accueillera en juin 2022 le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées

VANCOUVER, BC, le 23 juin 2021 /CNW/ - Dans un an, à compter d'aujourd'hui, le Canada accueillera à Vancouver les chefs de file mondiaux de la conservation marine, pour tracer la voie qui permettra de protéger 30 % des océans du monde d'ici 2030.

Du 23 au 30 juin 2022, le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5) se tiendra sous la direction de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le Congrès sera présenté par les Premières Nations hôtes, soit xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-waututh), conjointement avec la Société pour la nature et les parcs du Canada et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique.

Un large éventail de partenaires s'est réuni avec les organisateurs, pour contribuer à la concrétisation des grandes ambitions du Canada et d'autres pays aux vues similaires, à savoir d'étendre les aires de conservation en réponse aux crises planétaires urgentes que sont les changements climatiques et la perte de biodiversité.

Les congrès IMPAC sont des forums mondiaux qui accueillent des professionnels des aires marines protégées, des dirigeants autochtones, des défenseurs de la conservation, des décideurs, des jeunes professionnels, et des amis et défenseurs de l'océan. Les participants partageront leurs connaissances, leur expérience, leurs pratiques exemplaires et leurs meilleures idées afin d'assurer la protection future des océans dans cinq domaines thématiques couverts par trois volets transversaux : Innovation et changement transformationnel, Leadership des peuples autochtones et La voix des jeunes professionnels.

Le 14 juin dernier, avant le compte à rebours d'un an, un appel de propositions de trois mois a été lancé afin d'obtenir des présentations portant sur les défis et les enjeux des océans mondiaux. Les propositions seront acceptées jusqu'au 20 septembre 2021.

IMPAC5 culminera avec le Sommet du leadership, un événement d'une journée ayant lieu le 30 juin, au cours duquel les dirigeants des gouvernements participants et d'autres organisations se pencheront sur les résultats du Congrès, aborderont les principales questions, et affirmeront et annonceront leur engagement à accroître la protection des océans.

Pour connaître les dernières nouvelles à propos du Congrès, visitez le site http://www.impac5.ca/fr/ et suivez IMPAC5 sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

« Le Canada est en train d'élaborer une stratégie de l'économie bleue - un plan visant à rendre nos océans plus durables, plus productifs, et plus prospères, et nous savons que le moment est venu de tracer la voie à suivre. Je suis fière de collaborer avec IMPAC5 pour exploiter la recherche scientifique et la technologie innovante, qui donneront lieu à des solutions solides et collaboratives basées sur la nature. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons protéger la santé de nos océans et créer une économie bleue plus durable, aujourd'hui et pour les générations futures. »

- L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le Canada est fier de soutenir l'effort mondial visant à protéger au moins 30 % des océans de la planète d'ici 2030. Les océans sont essentiels à toute vie sur terre, et leur protection favorisera un environnement sain, une économie bleue durable et la prospérité des collectivités côtières qui dépendent de ces facteurs pour leur subsistance. Sur terre et dans la mer, la protection d'une plus grande étendue du milieu naturel nous permet également de jouir de la beauté naturelle du Canada pour de nombreuses générations. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

« Aujourd'hui, les aires marines protégées couvrent moins de 10 % des océans, et moins de la moitié de cette superficie est exempte de perturbations humaines nuisibles. Néanmoins, la volonté politique et l'élan mondial en faveur de la désignation de nouvelles aires sont de plus en plus forts, comme en témoigne le fait que plus de 80 pays ont signé l'initiative 30 par 30 visant à préserver au moins 30 % des océans du monde d'ici 2030. Notre efficacité dépend de partenariats solides et de l'inclusion. Conjointement avec le Canada, l'UICN organisera le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, une étape clé dans l'atteinte de nos objectifs relatifs aux océans. Nous vous invitons à vous joindre à nous. »

- Bruno Oberle, scientifique et directeur général, Union internationale pour la conservation de la nature

« En juin 2022, IMPAC5 rassemblera les meilleurs esprits de la protection marine du monde entier, pour établir une vision globale de la protection marine. Les aires marines protégées vont au-delà de la seule santé des océans - elles constituent également un bon investissement. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel que nous protégions au moins 30 % de l'océan d'ici 2030 dans des aires marines protégées solides, en vue de protéger les écosystèmes et les espèces les plus importants et les plus vulnérables, de renforcer la conservation dirigée par les Autochtones et de veiller à ce que nos espèces sauvages, nos habitats et nos communautés côtières océaniques dynamiques puissent se rétablir et s'épanouir pour les générations à venir. En tant que seul organisme de bienfaisance national du Canada voué uniquement à la protection des terres publiques, des océans et des milieux d'eau douce du Canada depuis plus de 50 ans, la Société pour la nature et les parcs du Canada est fière d'être un partenaire clé de IMPAC5. »



- Sandra Schwartz, directrice exécutive nationale, Société pour la nature et les parcs du Canada

IMPAC5 reconnaît le rôle important des connaissances et du leadership autochtones dans la gestion des aires marines protégées, au Canada et ailleurs dans le monde. Des représentants des trois Premières Nations hôtes, du First Nations Fisheries Council de la Colombie-Britannique, de l'initiative Great Bear de l'organisation Coastal First Nations, du Conseil tribal Nuu-Chah-Nulth, de l'Inuit Circumpolar Council, ainsi que de l'Assemblée des Premières Nations orientent le Congrès en tant que membres du comité de planification de l'IMPAC5.

Le Canada s'est engagé à conserver 25 % des terres et des océans du pays d'ici 2025, et vise un objectif de 30 % d'ici 2030. À l'appui de cet objectif, le Canada accueille IMPAC5 et s'est joint à un certain nombre d'initiatives mondiales, comme le Groupe de haut niveau pour une économie océanique durable, l'Alliance mondiale pour les océans et la Coalition de la grande ambition, afin de faire progresser la protection des terres et des océans de la planète et ainsi préserver la biodiversité pour les générations futures.

Le Canada s'est engagé à conserver 25 % des terres et des océans du pays d'ici 2025, et vise un objectif de 30 % d'ici 2030. À l'appui de cet objectif, le Canada accueille IMPAC5 et s'est joint à un certain nombre d'initiatives mondiales, comme le Groupe de haut niveau pour une économie océanique durable, l'Alliance mondiale pour les océans et la Coalition de la grande ambition, afin de faire progresser la protection des terres et des océans de la planète et ainsi préserver la biodiversité pour les générations futures. Le Canada soutient IMPAC5 par l'intermédiaire de Pêches et Océans Canada, de l'Agence Parcs Canada et d'Environnement et Changement climatique Canada.

Organisés tous les quatre ans environ, les congrès IMPAC sont le fruit d'une collaboration entre l'UICN et le pays hôte choisi. Le Canada s'est vu attribuer l'honneur d'accueillir le cinquième congrès IMPAC lors des cérémonies de clôture du quatrième congrès IMPAC tenu à La Serena, dans la région de Coquimbo, au Chili (2017). Les précédents congrès IMPAC ont eu lieu à Marseille , en France (2013), à Washington, D.C. , aux États-Unis (2009), ainsi qu'à Geelong, en Australie (2005).

