Le communautaire en action pour défendre le filet social!

TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL, le 29 nov. 2025 /CNW/ - Cinq regroupements nationaux sonnent l'alarme contre une série de dérives autoritaires du gouvernement de la CAQ, qui enchaîne des projets de lois qui ne font qu'attaquer les fondements même de notre démocratie, la société civile et tout le mouvement de l'action communautaire autonome (ACA). Cette façon de gouverner contribue à gonfler un mouvement de riposte qui prendra un tournant important lors du rassemblement du samedi 29 novembre à Montréal et où un grand contingent communautaire sera de la partie.

Par le projet de loi 7, visant entre autres à fusionner le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome et le fonds soutenant les initiatives sociales contre la pauvreté, l'indépendance des organismes en défense collective des droits est menacée. Cette fusion doit être empêchée car la diversité et la richesse de la défense collective ne peuvent se limiter à la lutte à la pauvreté. De plus, elle s'attaque à l'autonomie du mouvement et à la liberté des groupes de déterminer eux-mêmes leurs actions et orientations.

Le projet de loi 1, censé nous mener à l'adoption d'une constitution québécoise, est formellement rejeté par notre mouvement. Élaboré derrière des portes closes et sans débat public, il vise à centraliser les pouvoirs aux mains du gouvernement et à empêcher la société civile de recourir aux tribunaux pour contester des lois qui bafouent les droits et libertés de la population.

Le projet de loi 103, adopté le 13 novembre, impose à des groupes communautaires des règles ne provenant pas de leurs membres. Les sites de consommation supervisée sont les premiers touchés, mais maintenant que le précédent est créé, rien n'empêche plus le gouvernement de s'ingérer dans le fonctionnement, donc dans la vie démocratique, des groupes que la population s'est donnée.

En maintenant le sous-financement chronique du mouvement communautaire, en nourrissant une propagande antisyndicale, et en cassant du sucre sur les personnes trans ou immigrantes, les demandeurs d'asile ou encore les personnes itinérantes, le gouvernement mine le climat social et tente de museler toute opposition organisée. Pour le milieu communautaire, ça veut dire être menacé de perdre du financement pour de simples critiques publiées sur un site web ou encore d'être mis devant l'obligation de déplacer des locaux car la présence de certaines personnes dans un quartier dérange.

Le projet de la CAQ est clair : détruire le filet social et affaiblir nos structures démocratiques. Samedi, à Montréal, le mouvement de l'action communautaire autonome sera là - en grand nombre. Car la population du Québec mérite mieux.

RQ-ACA

«Nous sommes consternées de voir que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, ne fait strictement rien pour défendre l'autonomie du mouvement et qu'elle va même jusqu'à nous laisser entendre que c'est le privé et la philanthropie qui devrait nous financer. En ne tenant pas compte des demandes financières des groupes communautaires et en n'ajoutant rien aux maigres engagements du budget de 2025-2025 lors de la mise à jour économique déposée le 25 novembre dernier, il est clair que le lien de confiance est rompu. »

-- Claudia Fiore-Leduc, chargée de campagnes au Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA).

MÉPACQ

« Avec tous les projets de loi sur la table et le sous-financement chronique des groupes communautaires, on s'attaque frontalement à un contre-pouvoir essentiel à notre société. Les organismes communautaires et les mouvements sociaux sont le cœur de notre démocratie. Il est temps de défendre notre rôle et de se faire entendre : attaques autoritaires, ripostes communautaires. »

-- Gabrielle Renaud, co-coordonnatrice du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ).

TRPOCB

« Comme si ce n'était pas suffisant, le projet de loi 103 représente une épée de Damoclès suspendue au-dessus de tout le mouvement de l'ACA, car compromettre l'autonomie des uns, c'est compromettre l'autonomie de tous. »

-- Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB).

RODCD

« La fusion créant le Fonds québécois d'initiatives sociales et d'action communautaire, si elle se concrétise, pourrait ouvrir la voie à une attaque sans précédent contre les quelques 350 groupes communautaires reconnus actuellement comme organismes en défense collective des droits.»

-- Sylvain Lafrenière, Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD).

CTROC

« Pendant que les organismes terrain, ancrés dans toutes les régions du Québec, tentent de répondre aux demandes croissantes, le gouvernement privatise alors que le secteur public est en crise. Pourtant c'est connu, les services publics sont le dernier rempart d'une société où le fossé se creuse entre les riches et les pauvres et c'est exactement ce qui se passe actuellement au Québec. On assiste à l'enrichissement d'une élite économique alors que la population étouffe.»

-- Farah Wikarski, coordonnatrice à la représentation et l'analyse politique de la Coalition des Tables Régionales d'Organismes Communautaires (CTROC).

