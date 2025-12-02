Invitation aux médias - Projet de loi 7 : Recul historique pour le mouvement communautaire autonome

QUÉBEC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont invité•es à un point de presse à l'Assemblée nationale organisé par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome et le Regroupement des organismes en défense collective des droits, en marge des consultations particulières sur le projet de loi 7 visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires.

Les deux organismes viennent dénoncer le recul historique que subit le mouvement communautaire autonome, et en particulier la défense collective des droits, en présentant un mémoire conjoint en fin de journée.

Informations sur le point de presse

Date : mardi 2 décembre

Heure : 10h30

Lieu : Foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale, Assemblée nationale du Québec, 1150, avenue Honoré-Mercier, Québec (QC) G1A 1A3

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Personne-ressource : Meaghan Johnstone, [email protected], (438) 498-7681