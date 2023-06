Le commissaire des incendies annonce la journée "Testez vos avertisseurs de fumée"

Le nombre record de décès liés aux incendies en Ontario incite à lancer une journée d'action pour vérifier que les avertisseurs de fumée fonctionnent

VAUGHAN, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le commissaire des incendies de l'Ontario, Jon Pegg, encourage tous les Ontariens à participer à la journée "Testez vos avertisseurs de fumée" le 28 septembre 2023 pour s'assurer que chaque résidence est équipée d'avertisseurs de fumée en état de marche, après le nombre troublant de 133 décès liés aux incendies l'année dernière - le plus grand nombre de décès liés aux incendies en 20 ans.

"Testez vos avertisseurs de fumée"

"En Ontario, nous avons observé une augmentation considérable du nombre d'incendies mortels et le nombre de personnes que nous avons perdues dans ces incendies est très inquiétant", a déclaré M. Pegg. "Des familles entières ont été perdues dans des incendies et le plus troublant, c'est que dans la majorité de ces incendies, il n'y avait pas des avertisseurs de fumée en état de marche dans la maison. S'il y avait des avertisseurs de fumée fonctionnels et un plan d'évacuation bien conçu et mis en pratique, ces décès auraient pu être évités".

Depuis 2006, la loi exige que des avertisseurs de fumée soient installés à chaque étage de toute domicile en Ontario.

La journée "Testez vos avertisseurs de fumée" marque la première journée d'action visant à promouvoir l'installation et le test des avertisseurs de fumée dans chaque domicile en Ontario et fait partie d'une stratégie plus large du Bureau du commissaire des incendies (BCI) visant à attirer l'attention sur l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée en bon état de marche.

Le BCI demande à tous les Ontariens de tester les avertisseurs de fumée de leur domicile le 28 septembre 2023 en appuyant sur le bouton de test et en s'assurant qu'ils fonctionnent bien. Seuls des avertisseurs de fumée fonctionnels vous alerteront d'un incendie et vous donneront, ainsi qu'à vos proches, suffisamment de temps pour vous échapper en toute sécurité.

L'annonce d'aujourd'hui arrive à la fin de l'"Opération SAFER" - un sommet de deux jours qui a réuni des membres des services d'incendie de l'Ontario, des intervenants en sécurité incendie, des éducateurs en sécurité incendie et des représentants de la sécurité municipale pour discuter des stratégies et remettre en question le statu quo grâce à l'éducation du public concernant les avertisseurs de fumée en Ontario.

"Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Chaque domicile en Ontario devrait en avoir un", a déclaré Michael Kerzner, Solliciteur général de l'Ontario. "Les avertisseurs de fumée sont facilement disponibles, faciles à installer et efficaces. Je recommande à tout le monde de s'en faire installer un et de vérifier les piles régulièrement. C'est l'un des meilleurs moyens de protéger votre famille contre les Incendies".

Même si les experts en sécurité incendie recommandent de tester les avertisseurs de fumée au moins une fois par mois, une enquête récente indique que seulement 15 % des personnes admettent le faire.

"Nous devons changer la façon dont les résidents de l'Ontario pensent aux avertisseurs de fumée et si nous pouvons commencer par prendre l'habitude d'installer et de tester régulièrement les avertisseurs, nous pouvons sauver des vies", a déclaré Rob Grimwood, président de l'Association des chefs de pompiers de l'Ontario (Ontario Association of Fire Chiefs). "Pour être sûr d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels, il faut qu'ils soient testés une fois par mois, que les piles soient remplacées une fois par an et que les avertisseurs ne soient pas âgés de plus de 10 ans".

Faits en bref:

La majorité des incendies mortels se produisent dans des domiciles qui ne sont pas équipés avec des avertisseurs de fumée fonctionnels

La journée "Testez vos avertisseurs de fumée" aura lieu la semaine avant la "Semaine de la prévention des incendies", qui se déroulera du 8 au 14 octobre 2023.

La journée "Testez vos avertisseurs de fumée" est la première journée d'action au Canada visant à promouvoir la sécurité incendie et l'utilisation correcte des avertisseurs de fumée.

est la première journée d'action au visant à promouvoir la sécurité incendie et l'utilisation correcte des avertisseurs de fumée. Le sommet Operation SAFER (Smoke Alarms For Every Residence) s'est déroulé à Vaughan les 13 et 14 juin 2023, en présence de plus de 350 délégués a travers l' Ontario .

À propos du Bureau du commissaire des incendies

Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) assure un leadership et offre une expertise en matière de sécurité-incendie, et encourage l'adoption de changements pour réduire au minimum les répercussions des incendies et autres risques liés à la sécurité publique sur les personnes, les biens et l'environnement en Ontario.

