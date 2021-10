GATINEAU, QC, le 20 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le commissaire de la concurrence du Canada, Matthew Boswell, a fait valoir la puissance de la concurrence pour bâtir un Canada plus prospère lors de la conférence d'automne de l'Association du Barreau canadien.

Dans son discours, le commissaire Boswell a souligné l'importance de la concurrence - y compris le besoin de moderniser les lois sur la concurrence du Canada - alors que le pays passe de la gestion de crise à la reprise économique.

La concurrence est un catalyseur essentiel de la productivité et de la croissance économique. Elle attire les investissements, stimule la création d'emplois hautement qualifiés et génère l'exportation de produits, de services et d'idées issus du Canada.

Il est possible de visionner ou de lire le discours intégral du commissaire sur le site Web du Bureau de la concurrence.

Citation

« Aujourd'hui, la concurrence est plus importante que jamais. Au Canada, un programme robuste de politiques de la concurrence sera essentiel pour rebâtir des économies plus fortes, plus résilientes et plus inclusives d'un bout à l'autre du pays. Mettre davantage l'accent sur des politiques favorisant la concurrence peut protéger la richesse et la prospérité de tous les Canadiens. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

