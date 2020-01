Le Commissaire à la lutte contre la corruption réitère l'importance de préserver son indépendance dans la conduite de ses enquêtes

MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé qui exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Loi concernant la lutte contre la corruption avec toute l'indépendance que celle-ci lui accorde. Compte tenu de la nature même des enquêtes qui sont menées par le CLCC, le commissaire Frédérick Gaudreau rappelle aujourd'hui qu'il est primordial qu'il puisse prendre ses décisions opérationnelles en toute indépendance.

Le commissaire Gaudreau a été nommé par l'Assemblée nationale pour contribuer à la réalisation de la mission du CLCC et à sa bonne administration. Il est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de respecter, notamment, des principes d'éthique et des règles de déontologie.

Parmi les principes d'éthique qui le guident, « le commissaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toutes considérations politiques partisanes. Il est, de plus, tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l'information ainsi reçue. » (Source : Code d'éthique et de déontologie des administrateurs publics du Commissaire à la lutte contre la corruption.)

Le CLCC comprend l'impatience des citoyens et des élus à vouloir connaître l'issue de certaines enquêtes criminelles médiatisées. Il se doit, par ailleurs, de respecter les démarches d'enquête en cours, de protéger l'intégrité des enquêtes de même que la vie privée des gens visés ou impliqués.

Monsieur Gaudreau s'est engagé à rendre publique la finalité de certaines enquêtes ayant retenu l'attention médiatique et il respectera son engagement en temps opportun.

Aucun autre commentaire ne sera émis.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer pour, l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption. Toute personne qui souhaite signaler un acte répréhensible en matière de corruption peut le faire en toute confidentialité en appelant au 1 844 541-UPAC ou en remplissant un formulaire en ligne au www.upac.gouv.qc.ca .

