Le commissaire à la lutte contre la corruption présente son Rapport annuel de gestion 2020-2021

QUÉBEC, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, a présenté aujourd'hui les faits saillants du Rapport annuel de gestion 2020-2021 du Commissaire à la lutte contre la corruption, incluant le Rapport d'activité de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

En 2020-2021, les délais de traitement des dénonciations ont été pratiquement éliminés. En effet, le nombre de dénonciations en traitement, c'est-à-dire reçues, mais qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision du commissaire au 31 mars 2021, était de sept. Il s'agit d'une baisse de 95,3 % par rapport à 2019-2020 où 148 dénonciations étaient toujours en traitement à la fin de l'année financière.

Malgré la pandémie, la Direction de la prévention du Commissaire a réalisé 29 activités de prévention, rencontrant 1148 titulaires de charges publiques et entreprises. De plus, le temps de pause forcé par la crise sanitaire aura permis de conclure des partenariats avec des organismes en intégrité pour sensibiliser les fonctionnaires et les entreprises sur les règles à respecter.

Nous avons transmis un nombre record d'avis à l'Autorité des marchés publics, positifs et négatifs, concernant les entreprises voulant contracter avec l'État. En 2020-2021, le commissaire associé aux vérifications a communiqué 1704 avis à l'Autorité, une hausse de 11% par rapport à l'exercice financier précédent.

En enquête, 17 personnes ont été accusées et 15 ont été condamnées au terme des enquêtes criminelles et pénales de l'UPAC pour un total de 457 accusés et 239 condamnés en 10 ans.

L'UPAC entre dans une nouvelle ère

L'automne 2021 marquera l'embauche de la première cohorte de policiers-enquêteurs au sein du Commissaire à la lutte contre la corruption. Ce sont 18 personnes qui se spécialiseront dans les enquêtes complexes de corruption, et ce, de façon permanente. Historiquement, l'UPAC fonctionnait grâce à des prêts de service.

« Notre corps de police spécialisé continue son développement. Je suis fier du travail accompli par mon équipe et je poursuis mes efforts pour m'assurer que l'UPAC dispose des meilleurs outils et ressources pour réaliser sa mission », a déclaré le commissaire Gaudreau.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

Pour en savoir plus :

Rapport annuel de gestion 2020-2021, incluant le Rapport d'activité de l'UPAC

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Renseignements: Information médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345

Liens connexes

https://www.upac.gouv.qc.ca/