Le commissaire à la lutte contre la corruption présente ses excuses au député de Chomedey

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, présente ses excuses au nom de son organisation au député de Chomedey, Guy Ouellette, pour son arrestation, le 25 octobre 2017.

Depuis, plusieurs manquements au processus menant à l'arrestation ont été constatés, notamment par le commissaire lors de sa révision de l'enquête. Ainsi, l'arrestation de M. Ouellette par l'UPAC était injustifiée.

« Aujourd'hui, j'offre mes excuses. Il faut apprendre de ces erreurs et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Maintenant, j'assure aux Québécois que je continuerai de mettre toute mon énergie sur le développement de notre corps policier et j'ai entièrement confiance dans le travail de nos enquêteurs pour y arriver », a déclaré le commissaire Gaudreau.

Rappelons que le député de Chomedey avait été arrêté par des policiers de l'Unité permanente anticorruption et que son domicile avait été perquisitionné. M. Ouellette n'a pas fait l'objet d'accusations criminelles et les mandats de perquisition de son domicile ont été invalidés par la suite.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

