MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption prend acte du rapport du Comité consultatif sur la réalité policière déposée cette semaine.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Frédérick Gaudreau, analysera le rapport et les 138 recommandations qu'il contient. Il se montre déjà disponible à contribuer à l'amélioration de la lutte contre la corruption et des pratiques policières en général.

« Je serai toujours un partisan de l'amélioration des pratiques policières pour avoir un corps policier fonctionnel et efficient, de même que de réfléchir à ce que sera la police du futur », déclare M. Gaudreau.

Rappelons que le Commissaire avait déposé un mémoire proposant, à long terme, d'élargir son mandat à tous les crimes contre l'État ou encore tous les crimes contre l'État et l'économie.

Entre-temps, le commissaire Gaudreau continue d'exercer son leadership dans la réalisation de la mission de l'UPAC. Il travaille actuellement à mettre en place les mécanismes pour permettre l'embauche de policiers au sein du Commissaire à la lutte contre la corruption, rendue possible par l'adoption du projet de loi 72 en décembre 2020.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

