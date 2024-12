Le Commissaire à la lutte contre la corruption prend acte du Rapport d'activité 2023-2024 du Comité de surveillance des activités de l'UPAC

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) prend acte du sixième Rapport d'activité du Comité de surveillance des activités de l'UPAC (Comité) qui a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par sa présidente.

Dans son rapport, le Comité rappelle que le CLCC « existe maintenant pleinement et que la recommandation 1 du Comité est réalisée. Il faut ajouter que, depuis 2018, l'institution du Commissaire à la lutte contre la corruption et son corps de police ont été métamorphosés en profondeur et constituent désormais des réalités organisationnelles et policières nouvelles, qu'il ne faut pas confondre avec ce qui existait avant l'année 2018. C'est un développement, un accomplissement même, très important pour le Québec, et cela répond à l'intention et à la volonté du législateur lors de l'adoption du projet de loi 107, le 14 février 2018. ».

« Depuis six ans, le Comité de surveillance a un regard privilégié sur notre organisation et nous permet d'améliorer nos pratiques. Un suivi rigoureux des recommandations a été effectué au cours des dernières années et je m'engage à continuer dans cette même direction », a déclaré Éric René, commissaire par intérim.

À titre de corps de police spécialisé, le CLCC a pour mission de lutter contre la corruption. Il assure, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public.

