Le Commissaire à la lutte contre la corruption prend acte du Rapport 2021-2022 du Comité de surveillance des activités de l'UPAC

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la lutte contre corruption (CLCC) prend acte du quatrième rapport du Comité de surveillance des activités de l'Unité permanente anticorruption (Comité) déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, souligne que toute mesure proposée par le Comité permettant à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) d'améliorer sa performance sera analysée et accueillie favorablement.

« Nous cherchons constamment à adopter les meilleures pratiques possible dans la gestion de notre organisation. En ce sens, les recommandations du Comité offrent des pistes d'amélioration auxquelles nous accordons beaucoup d'importance », a déclaré le commissaire Gaudreau.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

