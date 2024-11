Le Commissaire à la lutte contre la corruption met en garde le secteur public contre un stratagème de fraude du faux représentant

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) constate une vague de fraudes dites du faux représentant et souhaite sensibiliser les organismes publics à cet effet.

La fraude du faux représentant consiste à usurper l'identité d'un fournisseur ou d'un bénéficiaire d'une aide financière afin d'amener l'organisme public à changer les coordonnées bancaires où sont effectués les paiements. Ce stratagème permet au fraudeur de détourner un paiement légitime vers un compte illégitime lui appartenant et de l'encaisser par la suite.

Nous enquêtons actuellement sur des fraudes qui totalisent près de deux millions de dollars. Nous demandons aux administrateurs publics de diffuser ce message et de prendre des mesures de prévention et de sensibilisation appropriées.

Comment détecter et contrecarrer ce type de fraude?

Toute demande de changement de coordonnées bancaires doit éveiller les soupçons. Un moyen simple de valider l'authenticité de la demande est de contacter directement le fournisseur à partir des coordonnées déjà en votre possession ou accessibles publiquement.

Toute personne détenant une information concernant ce type de fraude peut communiquer avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web. Par ailleurs, le CLCC offre des séances de sensibilisation à la corruption. Vous pouvez contacter notre équipe de prévention au https://upac.gouv.qc.ca/prevention.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

