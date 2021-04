L'événement « Connexion 2021 » se déroulera sur deux jours, soit le samedi 5 juin et le dimanche 6 juin. Au programme, des séances d'information et des ateliers interactifs ainsi que des occasions d'échanges. Cet événement, qui se déroulera en mode virtuel, est une adaptation de la série d'événements Paralympiens recherchés. Il s'agit d'une activité pilote intitulée « Connexion 2021 », qui marque un virage vers une approche novatrice, sur mesure, en matière d'accueil et de soutien des femmes. Sous la direction de femmes du milieu sportif canadien, toutes les femmes, peu importe leur niveau d'expérience sportive, y compris celles qui sont nouvelles dans le sport ou qui souhaitent essayer un sport pour la première fois, sont invitées à soumettre une demande de participation.

« Nous savons que moins de femmes accèdent au parasport au Canada, que ce soit au plus haut sommet du sport paralympique ou encore au niveau communautaire ou récréatif », déclare Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. « Cet événement virtuel est un moyen novateur par lequel nous espérons encourager plus de femmes ayant un handicap à participer au sport et apprendre comment nous pouvons créer de meilleurs environnements au sein de notre système sportif pour nos athlètes féminines. Notre objectif, pour les 5 et 6 juin, est d'offrir aux participantes des séances sécuritaires, accueillantes et inclusives, ainsi que des ressources pour l'avenir pour permettre à chacune d'elles de vivre une expérience positive et de se sentir apte à pratiquer un sport et à rester dans le sport. »

En général, Paralympiens recherchés est un événement d'un jour qui se déroule en personne. Au cours des dernières années, il a été présenté dans différentes villes au pays, y compris Toronto, Montréal, Victoria, Calgary, Ottawa/Gatineau, Halifax et Kelowna. En raison de la COVID-19, l'événement de cette année a été repensé, et la version actualisée sera présentée en mode virtuel, de façon à permettre aux femmes de partout au Canada de se connecter afin d'y prendre part. Le CPC travaille avec plusieurs chercheures et expertes dans le domaine des handicaps et du sport en vue de créer un format d'événement qui offrira la meilleure expérience possible aux participantes.

L'événement a été financé en totalité par l'Initiative d'innovation du Programme de soutien au sport de Sport Canada. La participation est entièrement gratuite. Toutefois, afin de créer un environnement accueillant dans lequel chaque femme peut participer pleinement, il sera limité à 25 personnes.

Les participantes découvriront une variété de parasports, grâce notamment à Athlétisme Canada, Cyclisme Canada, Canoe Kayak Canada, Nordiq Canada, Canada Alpin et Canada Snowboard qui feront des présentations. L'Institut canadien du sport - Ontario, l'Institut canadien du sport - Calgary et l'Institut national du sport du Québec prendront également part à l'événement, et les participantes auront l'occasion d'écouter les leaders féminines de leurs équipes respectives de science du sport.

Elles noueront également des liens avec des Paralympiennes et des para-athlètes qui rempliront pendant les deux jours le rôle d'ambassadrices de l'événement. À ce titre, elles partageront leurs expériences avec les participantes et répondront à leurs questions. Au nombre des ambassadrices, mentionnons les membres du Temple de la renommée paralympique canadien Colette Bourgonje (ski paranordique et para-athlétisme) et Karolina Wisniewska (ski para-alpin), les espoirs pour les Jeux de Tokyo 2020 Jennifer Brown (para-athlétisme), Marissa Papaconstantinou (para-athlétisme) et Andrea Nelson (paracanoë et ancienne participante de Paralympiens recherchés), ainsi que l'espoir pour les Jeux de Beijing 2022 Sandrine Hamel (parasnowboard). La liste complète des athlètes ambassadrices est affichée ICI.

« Paralympiens recherchés a été pour moi une expérience des plus positive en plus de m'avoir mise sur cette formidable voie dans le sport paralympique. Je suis très heureuse de l'occasion qui m'est offerte d'aider à faire découvrir le sport aux femmes », affirme Nelson, qui avait participé à l'événement Paralympiens recherchés de 2017 à Toronto. « Je pense que montrer les nombreuses manières par lesquelles le sport peut faire partie de la vie des gens est une initiative remarquable. J'espère qu'en partageant mon histoire, j'aiderai toutes les femmes qui participent à l'événement à prendre confiance et à se sentir à même d'entamer leur propre parcours dans le parasport. »

Pour plus d'information sur l'événement virtuel « Connexion 2021 » de la série Paralympiens recherchés et pour exprimer votre souhait d'y participer, visitez le Paralympique.ca/connexion-2021.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presseComité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/