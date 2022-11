L'annonce s'accompagne d'un don à la Fondation paralympique canadienne

MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Après avoir célébré le vingt-cinquième anniversaire de leur collaboration l'an dernier, le Comité paralympique canadien (CPC) et Pfizer Canada ont renouvelé leur partenariat jusqu'en 2025. L'entente d'une valeur de près de deux millions de dollars permet à Pfizer Canada de demeurer partenaire principal de l'organisme en mettant particulièrement l'accent sur les athlètes paralympiques canadiens et l'importance de l'inclusion et de l'équité pour les para-athlètes et les personnes avec un handicap.

Le Comité paralympique canadien et Pfizer Canada ont renouvelé leur partenariat jusqu’en 2025. G-D : Dean Brokop, Directeur, Fondation paralympique canadienne ; Francois Robert, Directeur exécutif, partenariats, Comité paralympique canadien; Najah Sampson, Présidente, Pfizer Canada; Vincent Lamoureux, Directeur, Santé mondiale et impact social, Pfizer Canada; Karine Grand’Maison, Vice-présidente, Accès et relations gouvernementales, Pfizer Canada (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Partenaire de plus longue date du CPC, Pfizer Canada lui a uni ses forces en 1996 pour soutenir la participation du Canada aux Jeux paralympiques d'Atlanta. Le partenariat a évolué au fil des ans, et l'entreprise a notamment contribué au financement de l'Équipe paralympique canadienne en épaulant les athlètes et en faisant la promotion de la santé et du bien-être.

« Pfizer Canada a été à nos côtés aux moments clefs de nos 25 dernières années, lors desquelles le Mouvement paralympique au Canada a cru, s'est développé et a évolué de façon considérable », déclare Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « C'est un partenaire de choix et nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration en vue d'assurer un brillant avenir au parasport. Nous tenons à remercier Pfizer Canada pour son immense soutien, et nous nous réjouissons à la perspective des trois autres années de célébration et de soutien du sport et des athlètes paralympiques au Canada. »

Parmi ses contributions récentes, Pfizer Canada a notamment financé des stages pour permettre à des paralympiens d'acquérir une expérience de travail auprès du CPC. L'entreprise parraine également une série de contenus que le CPC prévoit lancer bientôt sur le thème de la diversité, de l'équité et de l'inclusion du point de vue des personnes avec un handicap à travers des entrevues avec des paralympiens.

« Les athlètes paralympiques sont bien plus que des sportifs d'élite. Ce sont de grands modèles qui mettent en évidence l'importance de la diversité et de l'inclusion dans la société. Le courage, l'excellence, l'équité et la joie sont les valeurs cardinales de Pfizer et elles reflètent l'essence même du Mouvement paralympique au sein duquel les athlètes s'efforcent de réaliser leur plein potentiel tout en encourageant les Canadiens et les Canadiennes à faire de même. Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le CPC et nous sommes très heureux de continuer à travailler ensemble à favoriser l'inclusion au Canada », dit Najah Sampson, présidente de Pfizer Canada.

Pfizer Canada a également confirmé son intention de faire un don de 410 000 $ à la Fondation paralympique canadienne étalé sur les trois prochaines années pour offrir davantage de possibilités de pratiquer un sport aux personnes avec un handicap. Depuis la création de la Fondation en 2015, l'entreprise a déjà fait don de 1,7 million de dollars.

« Depuis le début, Pfizer Canada est un de nos meilleurs supporteurs et ce don permettra de soutenir un plus grand nombre de para-athlètes et de programmes parasportifs. Je remercie Pfizer Canada pour son soutien indéfectible du sport paralympique. Nous en sommes très reconnaissants, conclut Dean Brokop, directeur de la Fondation paralympique canadienne.

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, consultez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

