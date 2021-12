Le comité exécutif souligne des points de décision de la séance du 8 décembre en art public, en promotion du sport et en transition écologique

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté aujourd'hui des décisions en faveur d'une nouvelle oeuvre d'art public en hommage à la profession infirmière, d'une modification au Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains, ainsi qu'au règlement permettant l'agrandissement du parc-nature du Bois-de-Liesse.

Un agrandissement pour le parc-nature du Bois-de-Liesse

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté un règlement permettant l'ajout de deux hectares de milieux naturels au parc-nature du Bois-de-Liesse. L'agrandissement des parcs-nature contribue à l'atteinte de l'objectif de protéger 10 % du territoire terrestre de l'agglomération, un engagement phare de la Ville de Montréal pour la transition écologique. Cette décision profitera aux Montréalais-es et aux citoyen-nes de l'arrondissement, qui pourront bénéficier d'espaces verts plus vastes, ce qui aura un impact positif sur leur qualité de vie. Le règlement vise l'ajout de deux lots contigus, acquis en 2019, situés dans l'arrondissement de Saint-Laurent, plus particulièrement dans le secteur des champs.

Une nouvelle oeuvre d'art en hommage à la profession infirmière

La Ville de Montréal accepte le don de la Fondation St. Mary's en vue de tenir un concours d'art public et d'acquérir une œuvre en hommage à la profession infirmière. Le projet, initié par quatre diplômées de l'école des infirmières de l'Hôpital St. Mary's, a permis d'amasser 251 199,30 $ auprès de différents donateurs et a reçu l'appui de l'Ordre des infirmières du Québec et de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal et de Laval. L'œuvre, qui s'intégrera à la nouvelle placette Jeanne-Mance du carrefour du Parc et des Pins, près de l'Hôtel-Dieu de Montréal, reconnaîtra l'apport des infirmières et des infirmiers à la société montréalaise.

Modification au Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains

La Ville de Montréal est heureuse de renouveler le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains (PSES) pour 2022. Depuis sa création, ce programme a soutenu 425 événements pour un montant total de 3,4 M$. Afin de mieux répondre aux besoins des clientèles et aux enjeux du domaine des événements sportifs affectés par la pandémie, le comité exécutif a adopté deux modifications :

La modification des dates de dépôt pour février, mai et septembre ;

Le remplacement, au volet 2 - Événement national, le critère spécifique actuel qui stipule que l'événement doit être ouvert à l'ensemble des provinces et territoires canadiens par : être ouvert à minimum six (6) provinces ou territoires canadiens.

Séances du comité exécutif

Les ordres du jour et procès verbaux du comité exécutif de la Ville de Montréal sont disponibles en ligne en cliquant ici .

