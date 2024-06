Le comité exécutif recommande la nomination de Philippe Bourke pour un mandat de quatre ans à titre de président de l'Office de consultation publique de Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal recommande la nomination de Philippe Bourke à titre de président de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour un mandat d'une durée de quatre ans. Cette recommandation survient à la suite d'un processus de recrutement qui a été amorcé en mars dernier afin de combler le poste de façon régulière. Le dossier décisionnel recommandant d'approuver la nomination de M. Bourke sera soumis pour adoption au conseil municipal lors de la prochaine assemblée. Actuellement président par intérim de l'organisme depuis le 22 janvier 2024, M. Bourke implante la nouvelle gouvernance et assure efficacement la continuité des opérations de cet organisme qui joue un rôle important en matière de consultations publiques.

« L'expertise approfondie de M. Bourke dans la gestion et la gouvernance d'organisations publiques et d'associations variées, sa vision stratégique et la capacité qu'il a démontrée pour assurer la transition et le maintien des activités de cet important organisme depuis janvier 2024 font de lui le meilleur candidat pour exercer les fonctions de président de l'OCPM. Il poursuivra également le travail amorcé pour le redressement administratif de l'organisme en appliquant les politiques, processus et encadrements de la Ville dans tous les aspects de la gestion administrative, financière et contractuelle de l'organisme », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au sein du comité exécutif.

« Maintenant que la voie est bien tracée pour assurer des pratiques de gestion exemplaires à l'OCPM, je vais m'employer à rétablir la confiance de la population envers cette institution en démontrant à quel point elle joue un rôle unique et essentiel », a mentionné Philippe Bourke.

Depuis décembre 2023, plusieurs gestes administratifs ont été posés par la Ville et l'OCPM pour assurer des pratiques de gestion exemplaires à l'OCPM. Parmi eux, notons les modifications à la Charte de la Ville de Montréal, l'application des politiques et encadrements de la Ville, le recentrage administratif du rôle de secrétaire général (désormais un poste de chef(fe) de bureau), l'encadrement contractuel des mandats des commissaires, la mise en veille des activités de relations internationales, la transparence pour les demandes d'accès à l'information, la réduction des dépenses de services externes, etc.

M. Bourke est détenteur d'un baccalauréat en biologie et d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il cumule plus de 25 années d'expérience dans des postes de direction d'organisations liées à la promotion du développement durable et à la protection de l'environnement auprès des instances gouvernementales et des citoyennes et des citoyens. En tant que président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de 2017 à 2022, ainsi qu'à titre de vice-président chez Réseau Environnement et, pendant plusieurs années, comme directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, M. Bourke s'est toujours dédié à favoriser la prise en compte des enjeux économiques, sociaux et écologiques dans les décisions gouvernementales.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal est un organisme municipal qui a pour mission de réaliser les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces mandats portent principalement sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, et ils peuvent s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'Office a également le mandat de proposer des règles visant à encadrer la consultation publique à Montréal afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces. Pour plus d'information sur l'Office, consultez le site web de l'organisme: https://ocpm.qc.ca/fr

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

