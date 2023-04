Le comité exécutif donne son accord pour réaliser des travaux majeurs sur le boulevard Gouin dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au sein du comité exécutif, annonce que le comité exécutif recommandera l'octroi d'un contrat à la firme Loiselle inc. pour réaliser divers travaux majeurs sur le boulevard Gouin, entre l'avenue Martin et le boulevard Toupin, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Les travaux consistent principalement en :

la reconstruction complète de la chaussée, avec l'implantation d'une piste cyclable bidirectionnelle sur environ 1,7 kilomètre;

la construction d'un trottoir continu tout le long du côté nord du boulevard Gouin;

la reconstruction complète du système d'éclairage de rue;

la mise aux normes de feux de circulation au niveau de l'entrée au collège Sainte-Marcelline et à l'intersection du boulevard Gouin et du boulevard Toupin;

et à l'intersection du boulevard Gouin et du boulevard Toupin; l'enfouissement complet des réseaux d'électricité et de télécommunications sur environ 1,7 kilomètre;

la restauration sur 224 mètres d'un mur patrimonial en maçonnerie de pierre longeant le boulevard Gouin Ouest, sur la propriété de la maison Mary-Dorothy-Molson (désignée à titre d'immeuble patrimonial par un règlement municipal) et le parc local adjacent Gouin-Le Mesurier ;

; le remplacement de six entrées de service en plomb;

la reconstruction de l'ancien chemin du Roy qui accueille un nouveau trottoir et la nouvelle piste cyclable;

la construction d'une passerelle intégrée au parc, dans le chemin du Roy, en remplacement du ponceau existant.

« Ce projet, tant attendu, a fait l'objet d'une consultation publique en 2020. Il permettra d'accroître la mobilité durable des personnes et de mettre de l'avant le développement du patrimoine urbain et naturel riverain du secteur, particulièrement dans ce tronçon du boulevard Gouin qui traverse le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Parmi les bénéfices attendus, mentionnons l'amélioration de la sécurité des piétons par la construction d'un nouveau trottoir, la construction d'une piste cyclable bidirectionnelle sécurisée par un terre-plein séparateur, ainsi que la préservation du patrimoine montréalais par la restauration des murs de maçonnerie patrimoniaux. Le projet bénéficie d'une subvention de 250 000$ du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la restauration du mur patrimonial et je l'en remercie », a déclaré Émilie Thuillier, qui est aussi mairesse de l'arrondissement.

Le contrat prévoit une dépense totale de 66,5 M$. Le début des travaux aura lieu en mai 2023 et la fin des travaux est prévue en juin 2025.

Le dossier sera soumis prochainement pour adoption au conseil d'agglomération d'avril.

