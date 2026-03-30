Le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec rejoint le réseau international des conseils scientifiques sur le climat

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec (le Comité) annonce aujourd'hui son adhésion au Réseau international des conseils scientifiques sur le climat (International Climate Council Network - ICCN), une organisation réunissant des organismes indépendants de conseil scientifique qui soutiennent les gouvernements dans l'élaboration de politiques climatiques fondées sur les meilleures connaissances disponibles.

Cette adhésion marque une étape importante pour le Comité et pour le Québec, qui renforce ainsi sa participation aux activités des réseaux internationaux de coopération scientifique. Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques croissantes, l'incertitude économique et la désinformation, la collaboration entre institutions scientifiques indépendantes devient plus essentielle que jamais pour accélérer l'action climatique.

« Les changements climatiques constituent un défi planétaire qui exige des réponses fondées sur la science et nourries par les meilleures pratiques internationales. Dans ce contexte, je suis ravi que le Comité devienne membre de l'ICCN. Cette adhésion renforcera nos analyses et nos façons de faire par le partage d'expertise avec des institutions comparables ailleurs dans le monde. Elle permettra également au Comité de contribuer à cette réflexion collective à partir de l'expérience québécoise et de faire rayonner les spécificités du Québec », souligne Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques.

Un réseau international d'expertise scientifique

L'ICCN rassemble 30 organismes indépendants de conseil scientifique provenant notamment d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Océanie. Ces institutions ont en commun de fournir des analyses indépendantes aux gouvernements afin d'éclairer les politiques climatiques.

L'ICCN vise à favoriser le partage d'expertise, la comparaison des approches de gouvernance climatique et la diffusion des meilleures pratiques pour accélérer la transition vers la carboneutralité et favoriser une plus grande résilience.

« Il est essentiel que les décideurs aient accès à des conseils éclairés par les données pour déployer rapidement des politiques climatiques plus ambitieuses. Je suis donc ravi d'accueillir le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec dans notre réseau mondial de conseils climatiques officiellement mandatés, qui collaborent pour partager leur expérience et échanger les meilleures pratiques à l'échelle internationale », affirme Rick Smith, coprésident de l'ICCN et président de l'Institut climatique du Canada.

Une contribution du Québec à la diplomatie scientifique et climatique

L'adhésion du Comité s'inscrit également dans la tradition québécoise de diplomatie scientifique et climatique, qui repose sur la collaboration internationale et la mobilisation des connaissances scientifiques pour éclairer l'action publique.

« Dans un monde où les défis climatiques dépassent largement les frontières, les réseaux scientifiques internationaux jouent un rôle crucial de soutien pour la prise de décision publique. L'adhésion du Comité à l'ICCN contribue à renforcer l'échange de connaissances et la coopération scientifique internationale, au bénéfice de l'action climatique », souligne Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

Pour Jean Lemire, émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec, cette collaboration illustre également le rôle que peuvent jouer les États fédérés dans l'action climatique internationale.

« Les États fédérés et les autres gouvernements infranationaux jouent un rôle de plus en plus important dans la transition climatique mondiale. La participation du Comité aux activités de l'ICCN permettra au Québec de contribuer activement aux échanges internationaux sur les politiques climatiques fondées sur la science et de renforcer les liens entre expertise scientifique et action climatique. »

Un levier pour renforcer l'expertise et l'impact du Comité

En rejoignant ce réseau international, le Comité pourra :

échanger avec des institutions comparables sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance climatique;

comparer les approches adoptées dans différents États;

renforcer la qualité et la portée de ses analyses et recommandations;

favoriser le développement de connaissances et d'approches partagées touchant les politiques climatiques efficaces.

Liens utiles :

ICCN : climatecouncils.org

CCCC : www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/comite-consultatif-changements-climatiques

Pour des renseignements et des demandes d'entrevue :

Martin Brie

Directeur des affaires publiques, des relations internationales et de la mobilisation

Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec

Téléphone : 418 655-7216

[email protected]

SOURCE Comité consultatif sur les changements climatiques