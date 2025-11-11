Le Comité consultatif sur les changements climatiques publie son avis sur les cibles climatiques du Québec : un appel à une trajectoire de carboneutralité dès 2045

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Alors que la 30ᵉ Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) marque les 10 ans de l'accord de Paris, le Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec (CCCC) publie son huitième avis, Définir l'ambition climatique du Québec : cibles et trajectoires de décarbonation.

Préparé à la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, cet avis propose un cadre scientifique rigoureux pour guider les choix collectifs du Québec vers une décarbonation complète. Il formule 11 recommandations regroupées autour de cinq axes :

Reconnaître la décarbonation et l'adaptation comme piliers de la résilience du Québec face à un avenir incertain;

Réviser la cible 2030 de réduction des GES pour qu'elle allie ambition climatique et complexité du contexte géopolitique actuel;

Adopter une cible de carboneutralité dès 2045 accompagnée de cibles intermédiaires en 2035 et 2040;

Intégrer la séquestration du carbone dans la stratégie climatique, y compris une cible de carboneutralité pour le secteur des terres et forêts (ATCATF);

Établir des budgets carbone et des feuilles de route sectorielles afin de mieux planifier la transition et d'accroître la mobilisation des parties prenantes.

Un moment charnière pour le Québec

Comme le prévoit la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement doit revoir en 2025 sa cible de réduction des émissions de GES pour 2030 et le Comité doit préalablement transmettre un avis au ministre à ce sujet. Cette révision survient dans un contexte politico-économique mondial instable où les impacts du dérèglement climatique et le coût de l'inaction s'aggravent et s'accélèrent

Le Comité recommande une trajectoire compatible avec la limitation de la température mondiale le plus près possible de 1,5 °C, conformément à la cible la plus ambitieuse de l'accord de Paris, en proposant une cible de réduction des émissions de 37,5 à 45 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

« Le Québec doit rester ambitieux à court terme tout en conservant une certaine souplesse. Si les réductions ne peuvent être atteintes immédiatement, il faudra rattraper le retard après 2030 », explique le Pr Lota Dabio Tamini.

Une cible de carboneutralité dès 2045 et des cibles intermédiaires

Le Comité recommande, comme la Californie, de viser la carboneutralité dès 2045 en combinant une cible de réduction des émissions de 85 % par rapport au niveau de 1990 et une cible de séquestration permanente des émissions résiduelles équivalant à 15 %. Il propose également des cibles intermédiaires de réduction des émissions nettes de 60 % en 2035 et de 78 % en 2040.

« Poursuivre la transition vers la décarbonation avec efficience et cohérence, c'est renforcer notre sécurité économique, notre résilience et notre compétitivité », souligne le Pr Charles Séguin.

Intégration de la séquestration carbone

Les recommandations incluent une cible spécifique pour le secteur ATCATF, un cadre réglementaire pour la séquestration permanente et un plan de gestion pour la résilience des écosystèmes.

Selon la Pre Évelyne Thiffault, « le secteur des terres et forêts est une source nette de GES et il ne dispose pas encore de cible de réduction; il faut remédier à cette situation. Il faut également distinguer et utiliser adéquatement la séquestration naturelle, plus temporaire, de la séquestration géologique, plus permanente mais encore en développement ».

Pour passer des intentions aux résultats

Pour renforcer la cohérence et la prévisibilité de l'action climatique et accroître la mobilisation des acteurs publics et privés, le Comité recommande également l'adoption :

de budgets carbone quinquennaux;

de feuilles de route sectorielles pour planifier de façon efficiente les transformations dans le transport, l'industrie, le bâtiment et l'agriculture, ainsi que dans le secteur des terres et forêts.

Un espace de dialogue pour la société québécoise

À la veille de la révision officielle des cibles, le Comité souhaite que cet avis contribue à éclairer les choix collectifs et qu'il stimule une conversation nationale sur la voie à suivre.

« Cet avis propose une vision cohérente : faire de la décarbonation et de la résilience climatique un véritable projet de société, porteur d'innovation technologique et sociale, de prospérité et d'équité. Notre intention est donc d'alimenter un dialogue ouvert et informé avec tous les acteurs de la société québécoise afin de favoriser l'adoption collective d'objectifs ambitieux balisant une trajectoire de décarbonation à la hauteur de l'urgence climatique et de l'aspiration de la société québécoise », conclut le Pr Alain Webster, président du Comité.

À propos du Comité

Le Comité consultatif est un organisme gouvernemental permanent et indépendant composé d'experts issus principalement du milieu scientifique. Il conseille le gouvernement sur ses politiques climatiques et formule des recommandations fondées sur les connaissances scientifiques. Le Comité a également comme mission d'accélérer, chez les acteurs de la société québécoise, la prise en compte de la science dans la gestion de la crise climatique.

L'avis complet et son résumé vulgarisé sont disponibles au :

Publications du Comité consultatif sur les changements climatiques | Gouvernement du Québec

