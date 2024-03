Les personnes intéressées sont priées de déposer leur dossier de candidature d'ici le 12 avril 2024

GATINEAU, QC, le 1er mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a enclenché le processus d'appel de candidatures afin de pourvoir le poste de présidente-directrice générale ou de président-directeur général (PDG) de CBC/Radio‑Canada. Cet appel est géré par la nouvelle mouture du Comité consultatif indépendant des nominations à CBC/Radio-Canada.

Le Comité consultatif indépendant s'appuie sur des critères qui sont publics et fondés sur le mérite pour recommander des Canadiennes et des Canadiens aptes à tenir les rênes de CBC/Radio-Canada durant le prochain chapitre de la Société. Le Comité a reçu le mandat de fournir à la ministre du Patrimoine canadien une liste des candidates et des candidats hautement qualifiés qu'il recommande en se basant à la fois sur la diversité canadienne et la capacité à diriger la Société à une étape charnière de sa modernisation.

Les membres du Comité consultatif indépendant sont les suivants :

Charles Décarie, Québec (président)

Cameron Bailey, Ontario

Jocelyn Formsma, Ontario

Prem Gill, Colombie-Britannique

Michael Goldbloom, Québec

Louise Imbeault, Nouveau-Brunswick

L'honorable Lisa Raitt, C.P., Ontario

Monique Simard, Québec

Jeremy Torrie, Manitoba

L'annonce d'une possibilité de nomination à la présidence de CBC/Radio-Canada est en vigueur. Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur dossier de candidature d'ici le 12 avril 2024.

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil d'administration de CBC/Radio‑Canada est composé de 12 membres, dont un président et un président-directeur général, femmes ou hommes, qui sont nommés par le gouverneur en conseil pour s'acquitter d'un mandat maximal de 5 ans.

Citations

« Depuis près de 90 ans, CBC/Radio-Canada rassemble les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre autour de leurs histoires, de l'actualité et des moments marquants. La Société est l'une des institutions culturelles les plus importantes du Canada. Nul doute que le Comité consultatif indépendant possède les connaissances et toute l'expertise nécessaires pour recommander des personnes d'élite susceptibles de prendre la présidence de CBC/Radio-Canada. »

− L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En 2017, afin d'assurer un processus sans lien de dépendance, la ministre du Patrimoine canadien a formé un Comité consultatif indépendant des nominations au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada qui allait recommander des candidats hautement qualifiés pour les postes d'administrateurs au sein du Conseil d'administration, le poste de président et celui de président-directeur général aux fins de nomination par le gouverneur en conseil. Reformé en 2022, le Comité consultatif indépendant a lancé un processus et recommandé des candidatures au Conseil d'administration.

CBC/Radio-Canada a pour mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir; de contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationales; de traduire la diversité régionale et culturelle du Canada; d'offrir, d'un point de vue canadien, de l'information et une analyse locales, nationales et internationales; et de contribuer au développement du talent et de la culture au Canada. Pour réaliser ce mandat, CBC/Radio-Canada produit, acquiert et distribue une programmation canadienne en français, en anglais et en huit langues autochtones, et distribue une sélection d'émissions dans le monde.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

En tant que société d'État du portefeuille de Patrimoine canadien, CBC/Radio-Canada est un organisme gouvernemental indépendant et elle est responsable de ses activités quotidiennes.

Liens connexes

Possibilité de nomination : présidence-direction générale, CBC/Radio-Canada

Biographies des membres - Comité consultatif indépendant des nominations au Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]