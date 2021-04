TORONTO, le 8 avril 2021 /CNW/ - L'ARSF s'engage à protéger l'intérêt du public et à contribuer à assurer la confiance des consommateurs envers les services financiers en Ontario. Son travail avec le Comité consultatif des consommateurs l'aide à tenir cet engagement.

Au nom du Comité consultatif, l'ARSF a le plaisir de présenter le rapport annuel 2020 du Comité consultatif des consommateurs. Le rapport présente les principales priorités et activités du Comité consultatif de janvier à décembre 2020. Le Comité consultatif a rencontré l'ARSF tout au long de l'année pour examiner l'approche stratégique et les politiques de cette dernière selon la perspective des consommateurs.

Une initiative clé du Comité consultatif comprenait des consultations avec les défenseurs des consommateurs et des investisseurs concernant la règle de protection du titre des professionnels des finances. La règle définira des normes minimales pour les utilisateurs des titres de « planificateur financier » et de « conseiller financier » en Ontario. Elle vise à améliorer la confiance du public envers les conseils et les services offerts par les utilisateurs des titres.

Le Comité consultatif des consommateurs est chargé de prodiguer des conseils à l'ARSF par l'entremise du Bureau de la protection des consommateurs de l'ARSF. Il communique les perspectives des consommateurs sur des projets de changements de politiques et d'activités de réglementation de l'ARSF et constitue une partie importante du processus de liaison avec les intervenants de l'ARSF.

Les neuf membres du Comité consultatif apportent leur expertise dans les domaines de la protection des investisseurs et des retraités, de la réforme de l'assurance, des services financiers, du droit et de l'éducation. Les membres sont revenus pour le mandat 2021 et continueront à offrir des conseils de différentes façons sur les plans de l'ARSF.

À compter de 2021, le Comité consultatif contribuera à définir son programme d'établissement de politiques au début de chaque mandat. Il se réunira un maximum de six fois par an pour préciser les tendances et les enjeux clés pour les consommateurs.

En savoir plus : L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue à travailler avec ceux qu'elle réglemente pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et ses membres. En apprendre davantage à www.fsrao.ca.

