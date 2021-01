Le Comité consultatif d'experts fournit des conseils scientifiques sur l'optimisation des tests et du dépistage au Canada

OTTAWA, ON, le 15 janv. 2021 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada utilise les plus récentes preuves et données scientifiques pour orienter sa réponse face à cette crise. En collaborant avec des scientifiques et des experts, nous nous assurons que les provinces et les territoires disposent des outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur les tests et le dépistage.

Dans le cadre de cet effort, le Comité consultatif d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19 a publié aujourd'hui son premier rapport, intitulé Stratégies prioritaires pour optimiser les tests et le dépistage de la COVID-19 au Canada, dans lequel il fournit des avis éclairés sur les sciences et les politiques liées aux plus récentes techniques en matière de tests et de dépistage de la COVID-19, y compris sur l'utilisation des tests rapides.

Le rapport fournit des recommandations dans les domaines suivants : l'augmentation des capacités de diagnostic grâce à des tests par réaction en chaîne de la polymérase (RCP) en laboratoire, le déploiement de tests rapides pour le dépistage, la réduction des obstacles nuisant à l'accès aux services de dépistage dans les collectivités à risque élevé et mal servies pour faire en sorte que tous les Canadiens ayant besoin de subir un test puissent en passer un, ainsi que l'amélioration des stratégies de communication pour que tous les Canadiens comprennent les plus récents renseignements de santé publique sur la COVID-19.

Pour produire ce rapport, le Comité a consulté plus de 80 experts en santé, dont les médecins hygiénistes en chef de tout le Canada, des experts en politiques publiques, des membres de l'industrie et d'autres personnes qui ont contribué à la réponse à la COVID-19.

Afin que tous les Canadiens puissent profiter des résultats du rapport, celui-ci a été transmis aux ministres et aux hauts fonctionnaires, y compris les médecins hygiénistes en chef, de chaque province et territoire. Nous sommes résolus à poursuivre notre collaboration avec les provinces et les territoires afin de mettre en œuvre les recommandations du rapport dans chaque région.

Pour aider les provinces et les territoires à s'acquitter de leurs responsabilités à l'égard de la prestation des soins de santé, le gouvernement du Canada continuera de collaborer étroitement avec eux, de fournir des documents d'orientation nationaux ainsi que des ressources pour le dépistage, et d'accroître la communication des données afin de contribuer à ralentir la propagation de la COVID-19.

Citations

« Je remercie les experts pour leur travail acharné qui permettra d'améliorer les stratégies de dépistage et de mieux protéger les Canadiens contre la COVID-19. Le rapport sera un outil important pour adapter les stratégies de dépistage dans l'ensemble du pays, et notre gouvernement s'en servira, en collaboration avec les provinces et les territoires, pour veiller à ce que tous les Canadiens ayant besoin de subir un test de dépistage puissent en passer un. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Créé par la ministre de la Santé, le Comité consultatif d'experts sur les tests et le dépistage fournit des conseils scientifiques et stratégiques pour faciliter la prise de décisions éclairées sur les approches novatrices en matière de tests et de dépistage de la COVID-19, notamment des conseils sur la manière d'utiliser différents tests et différentes méthodes, sur les stratégies à adopter dans divers contextes et sur les technologies émergentes.

Les tests de dépistage sont le seul moyen de confirmer qu'une personne est atteinte de la COVID-19. Vous devez savoir si vous êtes infecté pour pouvoir protéger votre famille et les gens que vous côtoyez. Il revient à chaque province et à chaque territoire de décider de la manière dont il procédera aux tests et au dépistage sur son territoire.

Le gouvernement du Canada octroie 4,28 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les aider à accroître leur capacité à effectuer des tests de dépistage, à rechercher les contacts et à communiquer les données de santé publique afin de lutter contre la pandémie.

En mars 2020, le gouvernement du Canada a approuvé le premier test de dépistage rapide. Santé Canada a depuis approuvé l'utilisation de 10 tests de dépistage rapide.

a approuvé le premier test de dépistage rapide. Santé a depuis approuvé l'utilisation de 10 tests de dépistage rapide. Le gouvernement du Canada a commencé à distribuer des tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires en octobre 2020. Depuis, il s'est procuré et a expédié un total de 12 395 732 tests, auxquels s'ajoutent 1 873 070 tests supplémentaires attribués au gouvernement fédéral.

a commencé à distribuer des tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires en octobre 2020. Depuis, il s'est procuré et a expédié un total de 12 395 732 tests, auxquels s'ajoutent 1 873 070 tests supplémentaires attribués au gouvernement fédéral. L'objectif actuel est de veiller à ce que les provinces et les territoires aient la capacité d'effectuer jusqu'à 200 000 tests de dépistage par RCP par jour, à l'échelle du pays. Les progrès vers l'atteinte de cet objectif sont publiés en ligne.

Produits connexes

