HALIFAX, NS, le 25 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité indépendant chargé de l'Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse a annoncé la publication de son rapport provisoire (sommaire disponible en français). Le rapport propose six zones qui pourraient être envisagées pour une éventuelle exploitation de l'énergie éolienne extracôtière : baie de Sydney, banc de Canso, banc du Milieu, banc de l'Île de Sable, banc d'Émeraude et littoral est. Il décrit également les progrès réalisés à ce jour et formule des recommandations préliminaires.

S'appuyant sur la recherche et l'expertise de divers groupes, y compris des groupes consultatifs, des ministères et organismes gouvernementaux, des pêcheurs et groupes de pêcheurs, des dirigeants et collectivités autochtones, des organisations non gouvernementales, le public et les promoteurs des éoliennes extracôtières, le Comité a cerné et proposé les six futures zones d'exploitation de l'énergie éolienne en mer afin d'éclairer les processus gouvernementaux, de susciter une rétroaction et d'orienter et de cibler la prochaine étape de mobilisation.

Le Comité a également formulé les premières recommandations suivantes :

Les projets d'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière proposés ne devraient pas être exemptés du processus d'étude d'impact tant que les effets de ces types de projets sur les écosystèmes marins et sur l'industrie de la pêche ne seront pas mieux compris.

Une initiative de recherche conjointe sur l'exploitation éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse devrait être lancée pour faciliter et coordonner les activités de recherche sur cette exploitation et combler le manque de données.

Un comité directeur devrait être mis sur pied pour examiner les questions liées à l'indemnisation financière et à la coexistence des pêches et de l'exploitation éolienne. Les données produites par ce comité directeur orienteraient le rapport d'évaluation régionale final. Le comité directeur serait composé de représentants des gouvernements provincial et fédéral, des pêches commerciales et autochtones, de l'organisme de réglementation de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière et du Comité chargé de l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse.

Bien que des travaux importants aient déjà été réalisés, beaucoup reste à faire.

Au cours des mois du printemps, le Comité mobilisera activement les participants sur les zones d'exploitation potentielles de l'énergie éolienne extracôtière proposées dans le rapport provisoire, les effets positifs et négatifs potentiels des activités d'exploitation, y compris les effets cumulatifs, et les mesures d'atténuation possibles pour éviter ou réduire les effets négatifs potentiels et créer et maximiser les effets positifs potentiels.

Des séances portes ouvertes auront lieu en avril, en mai et en juin 2024 à l'intention de la collectivité. Le lieu des séances sera annoncé sous peu et affiché dans le Registre canadien d'évaluation d'impact. Le Comité invite tous les intéressés à y assister.

L'information recueillie au cours de ces séances sera prise en compte dans le rapport final provisoire pour l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse. Le rapport provisoire sera publié dans le Registre canadien d'évaluation d'impact en septembre pour que le public puisse exprimer ses commentaires durant une période de 60 jours. Le Comité examinera tous les commentaires reçus, achèvera la révision du rapport provisoire et produira un rapport final qui sera présenté au ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse en janvier 2025.

Faits en bref

Les évaluations régionales sont des études menées dans des zones de projet existant ou d'exploitation prévue afin d'éclairer les évaluations d'impact de projets futurs. Elles sont un élément clé du cadre de mise en œuvre de la Loi sur l'évaluation d'impact du gouvernement fédéral.

du gouvernement fédéral. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont lancé l'Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse en mars 2023. L'objectif de cette évaluation est de fournir une analyse précoce de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse, ainsi que de ses effets et avantages environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques potentiels. Cela contribuera à orienter la planification et la prise de décisions concernant l'exploitation future de l'énergie éolienne dans la zone d'étude.

Le Comité indépendant est composé de personnes issues de divers domaines et possédant diverses compétences. Ses membres sont Graham Daborn , Steve Parsons , Lorraine Whitman , Ann Wilkie et James Wooder .

, , , et . Les dates, lieux et heures des séances portes ouvertes à l'intention de la collectivité seront publiés dans la page Web de l'évaluation, dans le Registre canadien d'évaluation d'impact.

