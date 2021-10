Le Collège Lionel-Groulx franchit une étape importante vers son agrandissement

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, ont annoncé aujourd'hui un soutien financier de 2 millions de dollars pour la mise à l'étude d'un projet d'ajout d'espace visant à répondre au besoin de places au collégial pour les années à venir au Collège Lionel-Groulx.

En effet, le Collège fait actuellement face à un déficit d'espace de près de 9 000 m2. Selon les prévisions, ce déficit passera à un minimum de 15 000 m2 d'ici 2028-2029, notamment avec les 1 425 nouvelles places qui lui seront accordées d'ici là. Considérant ces besoins, un ajout d'espace pour résorber le déficit actuel et créer des places supplémentaires pour les futurs étudiants s'avère essentiel. Ainsi, ce soutien financier permettra de réaliser un dossier d'opportunité dans le but d'analyser et de recommander la meilleure solution immobilière pour parvenir à cet objectif.

Mentionnons que l'ensemble du réseau collégial de Montréal et les couronnes environnantes feront face à des enjeux de capacité d'accueil au cours des prochaines années. Le gouvernement agit dès maintenant afin d'assurer une place aux étudiants qui souhaiteront poursuivre leurs études.

Citations :

« Nous prévoyons une augmentation de la population étudiante au collégial dans les prochaines années et voyons cela de manière très positive. Notre rôle est de bien accueillir les futurs étudiants et de leur garantir suffisamment de places. Je suis heureuse que nous prenions tous les moyens d'offrir à tous ceux et celles qui le souhaiteront, la chance d'étudier au Collège Lionel-Groulx. Ce projet à venir est une preuve concrète de notre engagement envers la réussite des étudiantes et étudiants, les acteurs de changement de demain! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis convaincu que cet investissement permettra au Collège Lionel-Groulx de trouver le meilleur moyen de répondre aux futurs besoins d'espace des étudiants de notre région. Je suis emballé de savoir que nous travaillons ensemble pour léguer aux prochaines générations un Québec innovant, prospère et dynamique. »

Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx

Faits saillants :

Le Ministère considère que la mise à l'étude de ce projet est prioritaire pour assurer l'accès aux études collégiales à la future clientèle.

La mise à l'étude de ce projet permettra d'analyser en profondeur la problématique d'espace présente et à venir de l'établissement, et de prévoir un échéancier pour résoudre la situation.

Le financement provient du Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

