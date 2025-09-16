Le Collège Laflèche et l'ITHQ concluent une nouvelle entente DEC-BAC

TROIS-RIVIÈRES, QC , le 16 sept. 2025 /CNW/ - Le Collège Laflèche et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) sont fiers d'annoncer la signature d'une nouvelle entente afin de soutenir la poursuite d'études universitaires des diplômés(es) de trois des programmes techniques du Collège vers le Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie (BAGAH) offert par l'ITHQ.

Grâce à cette passerelle DEC-BAC, les diplômés(es) en Techniques de tourisme, en Techniques de gestion hôtelière ou en Techniques de gestion et d'intervention en loisir, qui répondront aux conditions d'admission, pourront bénéficier de la reconnaissance d'un certain nombre de cours universitaires lors de leur admission au BAGAH de l'ITHQ :

10 cours (30 crédits) pour les diplômés en Techniques de tourisme

10 cours (30 crédits) pour les diplômés en Techniques de gestion hôtelière

3 cours (9 crédits) pour les diplômés en Techniques de gestion et d'intervention en loisir

En vigueur dès maintenant, cette nouvelle entente encourage la persévérance scolaire et valorise la formation technique en reconnaissant les acquis des diplômés(es) du Collège Laflèche.

« C'est un bel avantage dont disposent nos diplômés(es) qui souhaitent poursuivre des études universitaires. Ils ont désormais accès à un parcours accéléré vers l'obtention d'un diplôme universitaire spécialisé et adapté aux besoins actuels de l'industrie touristique. Pour deux de nos programmes admissibles, on parle d'une année entière reconnue de baccalauréat. », affirme Marc Desaulniers, directeur des études au Collège Laflèche.

« Avec cette nouvelle passerelle DEC-BAC développée en collaboration avec le Collège Laflèche, l'ITHQ renforce son engagement à soutenir la transition des étudiantes et étudiants du collégial vers l'université. Ce baccalauréat appliqué en gestion axé sur l'accueil, l'expérience client et l'expérience employé, leur permettra de développer tant leurs compétences humaines que leurs aptitudes opérationnelles, afin de devenir des leaders proactifs et engagés dans tous les secteurs de l'industrie de l'accueil. », explique Jasmin Tanguay, directeur principal des études à l'ITHQ.

Cette passerelle représente donc un pas concret vers une continuité éducative entre les ordres collégial et universitaire et renforce l'engagement du Collège Laflèche à former des professionnels hautement qualifiés prêts à relever les défis de demain.

À propos du Collège Laflèche

Le Collège Laflèche est un établissement d'enseignement supérieur reconnu pour la qualité de ses programmes techniques et préuniversitaires, de même que pour l'accompagnement personnalisé offert à sa communauté étudiante. Par son approche humaine et son souci constant d'innovation, le Collège Laflèche contribue activement au développement de compétences recherchées sur le marché du travail et à l'épanouissement de ses diplômées et diplômés.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

