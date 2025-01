SYDNEY, NS, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Depuis soixante ans, le Collège de la Garde côtière canadienne est un chef de file en matière de formation maritime, dotant les officiers des compétences nécessaires pour protéger les eaux canadiennes. Aujourd'hui, le Collège célèbre son 60e anniversaire en revenant sur son histoire marquée par l'excellence, tout en se projetant vers un avenir axé sur l'innovation et l'inclusion.

Une assemblée tenue aujourd'hui au Collège de la Garde côtière canadienne a souligné les progrès importants réalisés par le Collège visant à moderniser ses programmes de formation pour préparer les élèves-officiers et les équipages à naviguer sur des navires plus gros et plus complexes. En tant que chef de file mondial en matière de services et de sécurité maritimes, la Garde côtière canadienne a acquis des navires modernes et à la fine pointe de la technologie, lui permettant ainsi de continuer à protéger les eaux canadiennes d'un océan à l'autre et à l'autre.

Grâce à un investissement de 90 millions de dollars de Pêches et Océans Canada, le Collège de la Garde côtière canadienne a bénéficié de récentes améliorations au campus. Grâce à Services publics et Approvisionnement Canada, d'importants travaux ont été réalisés pour moderniser et agrandir la bibliothèque, la piscine et la cafétéria, ainsi que pour construire une nouvelle école de lutte contre les incendies et une salle d'apprentissage autochtone, en vue d'améliorer l'expérience des élèves. De plus, un système de thermopompes de pointe qui utilisera l'eau de l'océan puisée à partir du port de Sydney pour assurer le chauffage et le refroidissement de tout le campus a été installé. Ces changements contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 %, et ont permis d'allouer plus de 2 millions de dollars à la collectivité grâce au recrutement d'entreprises et de gens de métier autochtones locaux. Ces investissements offrent aux cadets et au personnel l'accès à des installations de classe mondiale, leur permettant de bénéficier facilement et sur place de ressources spécialisées pour la formation.

En plus d'améliorer l'infrastructure, le Collège de la Garde côtière canadienne fait progresser ses efforts pour attirer et retenir une population étudiante diversifiée. Les programmes de transition et les systèmes de soutien ciblés visent à accroître le taux d'inscription et la réussite chez les groupes sous-représentés, notamment les étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis.

Alors que le Collège de la Garde côtière canadienne continue d'élargir son rôle en tant que centre de formation maritime au Canada, il élabore également de nouveaux programmes d'études, pour tenir compte des technologies émergentes et des exigences changeantes en matière de sécurité maritime. Des programmes de formation à l'intention des agents d'intervention environnementale seront également offerts au cours de l'année à venir, ce qui renforcera l'influence du Collège de la Garde côtière canadienne sur tous les Canadiens.

Citations

« Le Collège de la Garde côtière canadienne est une institution importante qui a façonné la carrière de milliers d'élèves-officiers qui veillent à ce que nos eaux soient sécuritaires et durables. Cette étape importante témoigne non seulement d'un fier héritage d'excellence, mais aussi de l'engagement continu de notre gouvernement à soutenir une formation maritime de calibre mondial, qui prépare les officiers à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Services publics et Approvisionnement Canada est fier d'appuyer le CGCC qui réalise de nouveaux projets d'infrastructure au Collège. Grâce à ces améliorations importantes, nous veillons à ce que les cadets et le personnel disposent des outils et des installations nécessaires, pour ouvrir la voie à l'éducation et à l'innovation maritimes, contribuant ainsi à façonner les 60 prochaines années d'excellence en matière de formation. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnements du Canada et lieutenant du Québec

« Le Collège de la Garde côtière canadienne n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un tremplin vers des carrières enrichissantes, qui font toute la différence dans la vie des Canadiens, tout en protégeant notre milieu marin. Notre engagement à favoriser l'inclusion et à investir dans la diversité nous guidera vers le succès dans les décennies à venir. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne

« Depuis 60 ans, le Collège de la Garde côtière canadienne est synonyme d'excellence maritime. Qu'il s'agisse de faire progresser les programmes de formation ou d'intégrer des technologies de pointe, le Collège continue d'évoluer, dotant la prochaine génération d'officiers de la Garde côtière canadienne de la confiance et des compétences nécessaires, pour répondre aux exigences d'une industrie maritime dynamique. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Fondé en septembre 1965, le Collège de la Garde côtière canadienne a permis à plus de 1 500 officiers d'obtenir leur diplôme dans la flotte de la Garde côtière canadienne. Ces officiers constituent l'épine dorsale du système de sécurité maritime du Canada , et contribuent à la protection du milieu marin.

, et contribuent à la protection du milieu marin. D'une durée de quatre ans, le Programme de formation des officiers comprend des volets en navigation maritime et en génie maritime, ce qui permet aux élèves-officiers d'acquérir une expérience pratique de l'exploitation des navires et des connaissances de pointe en technologie maritime.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Garde côtière canadienne

Pour plus d'information : Andrew Richardson, Directeur des communications par intérim, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]