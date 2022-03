Le Collectif petite enfance se réjouit du lancement du nouveau service Ma grossesse

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Collectif petite enfance salue l'annonce par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, concernant la création du nouveau service Ma grossesse, conçu pour mieux répondre aux besoins des femmes enceintes dès les premiers mois. L'avis de déclaration de grossesse était une recommandation formulée par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ).

« Pour faire de la petite enfance une priorité de société, il faut agir en prévention, poser des gestes concrets et ça commence dès le début de la grossesse. Voilà pourquoi nous accueillons avec enthousiasme le nouveau service Ma Grossesse. En permettant aux personnes enceintes de connaître les services et les professionnels de la santé qui sont à proximité et en s'assurant de façon générale que toutes les grossesses commencent du bon pied, on brise les silos et on facilite l'accessibilité aux soins et services. Assurons-nous maintenant de bien implanter ce programme car le gage de réussite d'un tel service réside dans cette prochaine étape cruciale. Nous serons heureux d'en faire partie! »

Elise Bonneville, directrice, Collectif petite enfance

La Fondation Olo, laquelle est membre du Collectif petite enfance, salue aussi l'arrivée de l'avis de grossesse national. « Le succès de Ma grossesse se mesurera à sa notoriété, à son utilisation et dans la possibilité pour les femmes qui l'utiliseront de recevoir les services vers lesquels elles auront été dirigées. La Fondation Olo est déjà une alliée pour faire de ce service un succès et elle continuera de travailler à une meilleure accessibilité du suivi Olo partout au Québec. »

Élise Boyer, directrice générale, Fondation Olo

Rappelons que le Collectif petite enfance a pris l'initiative de mandater des experts et des chercheurs de différents horizons pour former un comité public de suivi des recommandations du rapport de la commission Laurent. Ce groupe d'experts soumettra les noms des personnes et organisations qui composeront le comité de suivi dans les prochaines semaines.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

