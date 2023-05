Le Collectif petite enfance salue le travail réalisé par le Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ)

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - En 2021, le Collectif petite enfance a pris l'initiative de mandater des experts et des chercheurs de différents horizons pour former un Comité public de suivi des recommandations du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ). Un an après sa création, le Comité de suivi de la CSDEPJ, présidé par Martine Desjardins, présente le résultat préliminaire de ses travaux. À titre de membre actif de ce Comité de suivi, le Collectif se réjouit de voir la qualité et la rigueur du travail qui a été effectué dans un contexte de collaboration, ouverte et transparente.

« Le Collectif petite enfance est heureux de voir que le rapport de la CSDEPJ continue de mobiliser l'ensemble de la société, notamment autour de l'importance d'effectuer un changement axé sur la prévention, d'où l'importance d'agir tôt, en amont des problèmes, et de tabler sur la prévention pour que le volet protection de la jeunesse n'intervienne qu'en ultime recours seulement » souligne Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance. « Le tableau de bord et les indicateurs clés permettront au Comité d'établir les bases neutres et solides requises pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des 57 recommandations et des quelque 600 pistes d'actions de la CSDEPJ. Cela dit, avant même de vérifier cet état d'avancement, l'analyse en profondeur du rapport nous permet déjà de voir toutes les logiques transversales qui le composent. En soi, le cadre d'évaluation est selon nous un appel clair à briser les silos. Le Collectif et ses membres s'engagent évidemment à travailler en ce sens et pourront certainement aider le Comité dans l'acquisition de données sur le terrain. »

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 24 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

