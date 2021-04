TORONTO et OTTAWA, ON, le 19 avril 2021 /CNW/ - Lundi, le gouvernement du Canada a procédé à un investissement d'envergure dans le sport canadien. Reconnaissant les importantes répercussions du sport au pays, le gouvernement a attribué un financement pour la participation sportive inclusive, accessible et communautaire; la relance après la COVID-19; les événements sportifs; et le sport comme outil de développement social dans les communautés autochtones. Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont publié la déclaration conjointe suivante :

« Le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien désirent exprimer leur reconnaissance au nom de la communauté sportive à la ministre Freeland, au ministre Guilbeault et au secrétaire parlementaire (Sport) Adam van Koeverden pour cet investissement d'envergure. Leur confiance à l'endroit de la communauté sportive nationale nous permettra d'inviter un plus grand nombre de Canadiens à reprendre la pratique sportive quand il sera à nouveau sécuritaire de retourner sur nos patinoires, dans nos piscines et sur nos terrains, leur offrant un accès à un niveau inégalé. Ces investissements contribueront au développement du sport et garantiront que les nombreux bénéfices physiques et mentaux associés à la pratique du sport se ressentent auprès d'un plus grand nombre de Canadiens. Ce financement conduira directement à des initiatives liées au sport qui contribueront à bâtir des communautés inclusives et en santé à travers le Canada.

« Grâce au soutien du gouvernement du Canada, la communauté sportive nationale est prête à se concentrer sur une reprise inclusive du sport. Nous sommes convaincus que cet investissement jumelé au leadership des organismes nationaux de sport, des organismes de services multisports et du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada joueront un rôle important dans le rétablissement du Canada après la pandémie de COVID-19. Nous sommes impatients de travailler avec le ministre Guilbeault et le secrétaire parlementaire (Sport) van Koeverden pour assurer que les Canadiens de partout au pays profitent de cet investissement essentiel dans le sport.»

