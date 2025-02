KAHNAWAKE, QC et MONTRÉAL (TIOTIAKE), le 3 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil mohawk de Kahnawà:ke (CMK) et la CDPQ sont heureux d'annoncer la mise en place d'un partenariat financier et stratégique en vue d'investir conjointement dans des projets d'infrastructures en énergie renouvelable. Ce partenariat vise à faciliter l'accès au financement pour le CMK et d'autres communautés autochtones qui souhaitent prendre part à la réalisation de ces projets au Québec.

En plus de simplifier l'accès au financement et de contribuer au succès des projets, le CMK et la CDPQ cherchent à placer les communautés concernées au cœur du développement des projets en favorisant leur participation à long terme. En tant que coïnvestisseurs, les deux organisations assureront aussi un suivi rigoureux pour garantir une approche de développement durable et inclusif.

Ensemble, les deux organisations entendent :

Établir et renforcer des partenariats fondés sur la confiance et l'alignement des intérêts, ainsi que sur l'acceptabilité sociale des projets.

Fournir aux communautés les capacités techniques dont elles ont besoin pour négocier des ententes complexes et analyser les conditions financières de projets de grande envergure.

Proposer une solution novatrice qui permette aux communautés de prendre part aux projets et leur donne accès à des capitaux suffisants pour détenir une participation dans ceux-ci.

« Depuis plus d'un siècle, les grands projets d'infrastructure énergétique ont eu un impact sur les droits et les terres des peuples autochtones. Nous croyons que le moment est propice pour que nos communautés participent à la transition énergétique en étant propriétaires et bénéficiaires des infrastructures énergétiques sur nos terres ancestrales », a indiqué Ohén:ton Í:rate ne Ratitsénhaienhs (grand chef) Cody Diabo, le grand chef du CMK. « Nous avons établi ce partenariat pour offrir aux Premières Nations et aux communautés inuites la possibilité économique de maximiser leur participation dans les infrastructures énergétiques à grande échelle sur leurs terres et de profiter des revenus générés. »

« Au Québec, de nombreux projets d'énergie renouvelable traverseront des territoires autochtones traditionnels, ce qui représente une occasion pour favoriser la participation financière des communautés concernées et de s'assurer que les priorités des partenaires soient bien alignées », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « Nous sommes ravis de collaborer avec le Conseil mohawk de Kahnawà:ke dans le cadre de ce partenariat pour financer des projets d'infrastructures d'énergie renouvelable, ce qui reflète notre engagement à soutenir des initiatives de développement durable et inclusif, tout en contribuant à la transition énergétique du Québec. »

Le CMK s'entretiendra avec les communautés autochtones intéressées qui souhaitent explorer cette possibilité pour répondre à leurs besoins en capitaux. Le CMK et la CDPQ collaborent pour déterminer les projets où une telle solution d'investissement pourrait être déployée.

À PROPOS DU CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWÀ:KE

Le CMK est l'instance dirigeante de la Première Nation mohawk de Kahnawà:ke. En plus de fournir les services essentiels sur le territoire mohawk de Kahnawà:ke, le CMK met également sur pied des initiatives socioéconomiques qui reflètent les droits et les valeurs environnementales de la communauté. Le CMK participe activement à des investissements dans les énergies renouvelables, notamment le Parc éolien des Cultures (24 MW), le Parc éolien Les Jardins (147 MW) et la ligne d'interconnexion de 58 km Hertel-New York, ce qui illustre son engagement en faveur du développement durable et de l'autodétermination économique.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

