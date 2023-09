BOUCHERVILLE, QC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le mercredi 27 septembre 2023, lors du gala de clôture du Salon commercial de Kivalliq, Martin Plante, vice-président Nunavut, Agnico Eagle, a dévoilé le projet Inunnguiniq. Comme annoncé lors du gala de clôture, Agnico Eagle a conclu trois partenariats cruciaux dans le cadre d'Inunnguiniq, dont un investissement inspirant de 2,5 millions de dollars alloué au Club des petits déjeuners.

Ce partenariat garantira que chaque élève des régions du Kivalliq et du Kitikmeot au Nunavut aura accès à des petits déjeuners nourrissants pendant au moins trois ans. Cette nouvelle collaboration s'inscrit parfaitement dans la mission du Club des petits déjeuners, qui vise à garantir qu'aucun enfant, d'un océan à l'autre, ne commence la journée le ventre vide.

Judith Barry, co-fondatrice et directrice, relations gouvernementales, au Club des petits déjeuners, a exprimé sa gratitude pour cette collaboration, déclarant : « Nous sommes profondément honorés de nous associer à Agnico Eagle dans le cadre du projet Inunnguiniq. Ensemble, nous franchissons une étape significative pour garantir que chaque enfant au Nunavut ait accès à la nourriture dont il a besoin pour s'épanouir. Ce partenariat illustre la puissance de l'action collective pour avoir un impact significatif sur la vie des enfants, car la réussite de demain commence par un petit déjeuner aujourd'hui. »

Le projet Inunnguiniq se concentre sur trois aspects cruciaux : la promotion d'un mode de vie actif en soutenant les activités traditionnelles, la garantie de la sécurité alimentaire grâce à un approvisionnement alimentaire stable et le renforcement des organisations à but non lucratif dirigées par les Inuits pour créer des impacts positifs durables au sein des communautés du Nunavut, en privilégiant l'autodétermination et le progrès communautaire.

« Le projet Inunnguiniq et les partenariats qui lui sont liés témoignent de l'engagement d'Agnico Eagle envers la jeunesse du Nunavut. Les enfants détiennent le potentiel de façonner l'avenir du Nunavut et du Canada, et nous sommes déterminés à soutenir leurs rêves et leurs aspirations. Avec le Club des petits déjeuners du Canada, nous espérons pouvoir les aider à prendre un bon départ en nourrissant leur corps leur esprit » a déclaré M. Plante.

Fermement alignée sur la mission du Club des petits déjeuners, cette initiative est un excellent exemple de la force de la collaboration et réaffirme l'engagement d'Agnico Eagle à soutenir l'avenir du Nunavut en reconnaissant que le bien-être des enfants est un pilier central du développement communautaire.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers la Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook , Instagram et LinkedIn .

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux à partir d'exploitations au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle dispose d'une filière de projets d'exploration et de mise en valeur de haute qualité dans ces pays ainsi qu'aux États-Unis. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie minière, reconnu à l'échelle mondiale comme chef de file pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Apprenez-en plus sur le site Internet agnicoeagle.com.

SOURCE Club des petits déjeuners

Renseignements: Pour plus d'informations et pour planifier des entretiens avec des porte-parole du Club des petits déjeuners ou d'Agnico Eagle, veuillez contacter : Julie Hauville, conseillère principale, communications et partenariats, relations médias, Club des petits déjeuners, [email protected]; Natalie Frackleton, directrice, communications externes, Agnico Eagle, [email protected]