Dans le cadre de la dernière de trois séances de clavardage en direct de 2020, les athlètes d'Équipe Canada Ohenewa Akuffo (lutte), Carmelina Moscato (soccer), Jessica Tuomela (paratriathlon) et Amanda Rummery (para-athlétisme) se joindront à l'animatrice Tessa Virtue pour une séance en direct en anglais. Benoît Huot animera ensuite une séance en direct en français avec Vincent Marquis (ski acrobatique), Kimberly Hyacinthe (athlétisme), Guillaume Ouellet (para-athlétisme) et Mélanie Labelle (rugby en fauteuil roulant). Les athlètes partageront des leçons apprises à travers leur parcours sportif et ils répondront aux questions des jeunes Canadiens qui participeront à l'événement.

Après avoir raté la qualification pour Londres 2012, la sprinteuse Kimberly Hyacinthe a été nommée au sein de l'équipe olympique canadienne pour les Jeux olympiques de Rio en 2016, mais une blessure l'a forcée à se retirer de la formation à quelques jours du voyage vers le Brésil. Sa conviction implacable de pouvoir réussir a alimenté sa motivation, lui permettant de traverser une année non conventionnelle d'entraînement pendant la pandémie après une carrière remplie d'adversité sur la longue route vers Tokyo. Souvent invitée comme conférencière dans des écoles, Hyacinthe est emballée par cette autre occasion de s'adresser aux jeunes dans le cadre de ce programme en ligne.

« Je parle souvent aux étudiants dans les écoles et je trouve que ceci est une occasion intéressante et palpitante de discuter avec eux en mode virtuel, estime Hyacinthe. J'espère leur transmettre l'importance de croire en soi et en ses capacités. Il y a tellement de gens qui ne croiront pas en vous ou en votre vision. Et si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'obtenir. »

Jessica Tuomela, une athlète ayant une déficience visuelle écrit actuellement un autre chapitre de son héritage comme une des meilleures para-athlètes au pays. Elle compte déjà trois Jeux paralympiques à son actif en natation (2000, 2004, 2008) et elle s'est retirée quelques années avant que son désir de compétition et d'entraînement la ramène dans le sport de haute performance. Ajoutant le vélo et la course à son répertoire, elle est devenue une des meilleures paratriathlète au pays avec l'objectif de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo l'été prochain.

« Ceci est vraiment une façon unique de se brancher aux étudiants de partout au Canada, encore plus dans le contexte actuel de la pandémie et je suis enthousiaste à l'idée de répondre à leurs questions, raconte Tuomela. Les sujets de cette séance de clavardage, comme le travail d'équipe et l'héritage sont importants pour aider les enfants à décider qui ils veulent devenir et comment ils peuvent contribuer à la vie d'autres personnes au sein de leur communauté, posant de petits et de grands gestes qui ont un effet marquant. Peu importe comment le partage de mon récit et de mes expériences peut aider ou encourager les gens, je suis toujours heureuse de le faire. »

Les séances de clavardage en direct de mercredi suivront la diffusion de huit programmes et vidéos de leçons, soit un par athlète, au bénéfice des enseignants et des élèves confrontés à l'adversité dans le contexte actuel de pandémie. Les programmes sont axés sur le leadership, le travail d'équipe, la communauté et l'héritage et sur la façon comment les étudiants peuvent devenir des leaders dans la communauté et travailler ensemble face aux défis du quotidien.

Le Clavardage d'Équipe Canada est le fruit d'un partenariat entre le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien et Classroom Champions, un programme national d'éducation conçu pour habiliter les étudiants canadiens en se concentrant sur des thèmes comme celui de surmonter les défis, la santé mentale, la diversité et l'inclusion, l'atteinte d'objectifs, afin de les inspirer à devenir des champions au sein de leur communauté. Les jeunes qui participeront à la séance de clavardage en direct de mercredi auront pour la plupart vu les défis vidéo lancés par chacun des athlètes sur un thème spécifique. Il s'agira de leur première occasion de se brancher directement à des athlètes olympiques et paralympiques, leur offrant ainsi une expérience inoubliable.

Les enseignants, les parents et les étudiants peuvent encore s'inscrire à la séance de clavardage en direct de mercredi et accéder aux plans de leçon en visitant le site clavardage.olympique.ca. Les membres du grand public peuvent également s'inscrire pour accéder la séance de clavardage en direct. La séance en anglais aura lieu à 12 h 30 (HE). Vous pourrez y accéder en cliquant ici. La séance en français suivra à 14 h 30 (HE) et vous pourrez y accéder en cliquant ici.

