Le cladocère épineux détecté dans le réservoir Baskatong

GATINEAU, QC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCFFP) informe la population que le cladocère épineux, une espèce exotique envahissante (EEE) dont le risque de propagation est élevé, vient d'être détecté dans le réservoir Baskatong. Sa présence était connue dans d'autres plans d'eau du Québec, dont la rivière des Outaouais. La détection du cladocère épineux dans le réservoir Baskatong représente donc une progression importante de cette espèce dans les eaux intérieures.

Le cladocère épineux, une espèce nuisible

Les espèces exotiques envahissantes peuvent avoir des impacts irréversibles sur les écosystèmes, la biodiversité et certaines activités socioéconomiques importantes, telles que la pêche sportive et le tourisme. Le cladocère épineux est un petit crustacé planctonique de 1 à 1,5 centimètre de longueur. Il entre en compétition directe avec les petits poissons, car il est un prédateur du zooplancton indigène. Sa présence engendre une cascade d'effets sur les écosystèmes aquatiques, affectant l'abondance et la croissance des poissons ainsi que l'abondance et la composition du zooplancton à la base de la chaîne alimentaire.

Lavage des embarcations et du matériel

Le Ministère tient à rappeler aux pêcheurs sportifs et aux utilisateurs de tout type de véhicule nautique l'importance de bien nettoyer leur embarcation et leur équipement lorsqu'ils se rendent sur différents plans d'eau.

Puisque les cladocères épineux et leurs œufs peuvent survivre pendant une longue période, ils peuvent facilement être transportés dans de nouveaux plans d'eau par l'entremise de bateaux, de kayaks ou d'autres types d'embarcations ou d'équipements mal nettoyés, y compris le matériel de pêche.

Votre collaboration est demandée

La collaboration des citoyens est sollicitée pour signaler toute observation de cladocères épineux. Pour ce faire, les citoyens peuvent communiquer avec le Ministère par courriel ou par téléphone :

Le cas échéant, l'observation doit être accompagnée des coordonnées géographiques du lieu ou du nom du plan d'eau et d'une photo claire du spécimen.

