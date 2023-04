Le circuit Gilles-Villeneuve maintenant ouvert aux sportifs - DÉPLOIEMENT D'UNE SAISON SPORTIVE ADAPTÉE AU PARC JEAN-DRAPEAU

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - La piste cyclable du circuit Gilles-Villeneuve (CGV), de même que le lien cyclable reliant la Rive-Sud et le parc Jean-Drapeau, est à nouveau ouverte aux sportifs. Alors que les sportifs pourront bénéficier d'une installation unique où s'entraîner, la saison 2023 fera face à certains changements en raison de travaux qui se dérouleront au Parc cet été.

Ceux-ci comprendront notamment un resurfaçage complet du CGV, ce qui aura un impact considérable sur la circulation active et véhiculaire sur l'île Notre-Dame, ainsi que sur le vélo d'entraînement. En réalisant ces travaux, nous continuons d'améliorer l'expérience et la cohabitation sécuritaire des usagers en plus de corriger l'ergonomie du circuit afin de respecter les normes de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Présentement en processus d'appel d'offres et sous réserve de l'octroi du contrat, les travaux prévus se feront en deux phases, durant lesquelles le circuit ne sera pas accessible aux sportifs :

Phase I : 10 juillet au 1 er septembre 2023

septembre 2023 Phase II : 25 septembre au 24 novembre 2023

Rappelons que le circuit sera également fermé aux usagers du 29 mai au 24 juin 2023 en raison de la tenue du Grand Prix F1.

Actions pour minimiser les impacts

La SPJD s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de réduire les inconvénients pour les usagers durant cette période, y compris une signalisation claire et des mises à jour régulières sur le site Web du Parc. De plus, nous conserverons une offre solide en matière de mobilité en maintenant le lien cyclable Rive-Sud ouvert durant toute la durée des travaux, lequel est fréquenté par plus de 200 000 cyclistes annuellement.

En adaptant nos chantiers afin de permettre la réouverture du circuit entre les deux phases des travaux, nous nous donnons les moyens d'honorer les événements sportifs de notre programmation, notamment le Triathlon Esprit et le Marathon BENEVA, en plus de maximiser les plages d'ouverture du circuit pour les sportifs. Ce groupe d'usagers se verra aussi accorder encore plus de place sur le circuit avec une bonification de l'offre des Cyclovias, lesquelles auront lieu cet été deux fois par semaine dès maintenant, et ce, jusqu'au 18 mai 2023. La SPJD est fière d'avoir collaboré avec la Ville de Montréal dans le but de déployer ce programme plus tôt dans la saison. Les mercredis et jeudis soir, le circuit est donc maintenant coupé à la circulation et réservé exclusivement aux cyclistes, patineurs et coureurs.

Dès le printemps 2024, nous serons en mesure d'offrir à l'ensemble des usagers un circuit plus sécuritaire, durable et performant. Les travaux nous auront entre autres permis d'améliorer la qualité de la surface en plus de bonifier l'éclairage de certaines zones du circuit en nous appuyant sur la technologie DEL. Nous nous engageons également à continuer la bonification des Cyclovias afin d'assumer la vocation sportive du circuit et permettre un épanouissement sécuritaire de ses usagers. Avec cette initiative, nous reconnaissons le rôle que joue le circuit dans la vie des sportifs et nous réitérons notre engagement envers la mobilité durable.

Nous vous invitons à visiter le site Web de la SPJD pour rester à l'affût des dates d'ouverture et de fermeture du circuit Gilles-Villeneuve : www.parcjeandrapeau.com.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

