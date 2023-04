LE CIRANO REND HOMMAGE À CLAUDE MONTMARQUETTE À TRAVERS PLUSIEURS ACTIVITÉS ORGANISÉES EN SON HONNEUR

Le laboratoire d'économie expérimentale du CIRANO renommé en son nom et un premier récipiendaire de la bourse Claude Montmarquette

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le CIRANO est fier de rendre hommage à Claude Montmarquette, professeur émérite de l'Université de Montréal, chercheur et Fellow du CIRANO, qui a été un pionnier de l'économie expérimentale et comportementale au Québec et qui nous a malheureusement quittés en septembre 2021. En son souvenir et pour honorer sa mémoire, plusieurs activités ont été organisées au CIRANO les 19, 20 et 21 avril 2023.

Le Laboratoire d'économie expérimentale du CIRANO renommé en son nom

Le CIRANO a annoncé qu'il renomme son laboratoire d'économie expérimentale en l'honneur de Claude Montmarquette. Il était un des premiers économistes au Québec à comprendre et exploiter le potentiel de l'économie comportementale et des expériences économiques pour la conception et l'évaluation des politiques publiques, notamment dans le domaine de l'éducation, des finances publiques et de l'économie du travail. En 2000, il a créé au sein du CIRANO, le premier laboratoire d'économie expérimentale au Québec.

« En reconnaissance de son impact significatif sur le domaine de l'économie et des politiques publiques et de sa contribution remarquable à l'économie expérimentale et dans le but de pérenniser son héritage exceptionnel, le laboratoire CIRANO a été officiellement renommé en son honneur, devenant ainsi le "Laboratoire d'économie expérimentale Claude Montmarquette" ».

Madame Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

Sous la direction de deux éminentes chercheuses, Sabine Kröger, professeure titulaire à l'Université Laval et Huan Xie, professeure titulaire à l'Université Concordia, le Laboratoire d'économie expérimentale Claude Montmarquette sera un lieu privilégié pour la réalisation d'études expérimentales visant à mieux comprendre les comportements économiques et les politiques publiques dans des contextes de risque et d'incertitude. Il continuera de promouvoir la recherche de pointe dans ce domaine et de jouer un rôle de premier plan dans l'avancement des connaissances économiques au sein du CIRANO. Les méthodes expérimentales en laboratoire et sur le terrain sont en effet des outils puissants pour concevoir, évaluer et soutenir des politiques publiques et des interventions innovantes.

Attribution de la première Bourse Claude Montmarquette à un étudiant de l'Université de Montréal

La première Bourse Claude Montmarquette a été attribuée à Kévin Angly, étudiant au baccalauréat en sciences économiques à l'Université de Montréal, en reconnaissance de l'excellence de son dossier académique et de son intérêt marqué pour l'économétrie appliquée et les politiques publiques.

La bourse a été remise le 19 avril 2023 par Benoit Perron, directeur du département de science économique de l'Université de Montréal et Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO, en présence de Daniel et Éric Montmarquette, deux de ses enfants.

Cette bourse, initiée par ses collègues et collaborateurs du CIRANO et du Département de sciences économiques de l'Université de Montréal ainsi que ses amis, s'adresse aux étudiants inscrits dans l'un des programmes d'études de baccalauréat en sciences économiques ou le baccalauréat en mathématiques et économie (B. Sc.), qui ont l'intention de s'inscrire dans un programme de maîtrise ou de doctorat en sciences économiques et qui démontrent un intérêt pour les politiques publiques.

Un grand merci à tous les contributeurs et à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, particulièrement Louise Roy, présidente du conseil du CIRANO et Henri-Paul Rousseau, Fellow invité au CIRANO et professeur associé à HEC Montréal. Un grand merci à la fondation de l'Université de Montréal. Il est possible de contribuer au Fond Claude Montmarquette pour le financement de la Bourse.

Organisation d'un atelier et d'un colloque académique sur l'économie comportementale et expérimentale

Un atelier exclusif pour les partenaires du CIRANO sur l'économie comportementale et expérimentale a eu lieu le 19 avril. Cet atelier s'inscrivait pleinement dans la mission du CIRANO qui est de créer des synergies entre les chercheurs, les institutions gouvernementales et les organisations parapubliques et privées. Il a été suivi d'un colloque académique sur « L'économie comportementale et expérimentale pour l'élaboration de politiques innovantes » les 20 et 21 avril 2023, avec la participation de plusieurs chercheurs internationaux renommés (venant du Canada, des États-Unis, d'Europe, d'Asie et d'Australie).

Ces événements ont été l'occasion de mettre en lumière les travaux de Claude Montmarquette et son impact significatif dans le domaine de l'économie comportementale et expérimentale.

Nous espérons que les travaux de M. Montmarquette inspireront les futures générations de chercheurs à suivre ses traces et à poursuivre son héritage en utilisant les méthodes d'économie expérimentales pour éclairer les politiques publiques.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert, s'appuyant sur un réseau de plus de 200 professeurs-chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises (Université de Montréal, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, Université du Québec à Montréal, Université Concordia, Université McGill, Université Laval, Université de Sherbrooke, ÉTS, ENAP, INRS, Université du Québec).

Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales. Le CIRANO conduit des études qui visent une allocation optimale des ressources humaines, financières, naturelles, physiques et technologiques pour soutenir la compétitivité des organisations et proposer des politiques publiques innovantes. Depuis près de 30 ans, l'application d'approches économiques faisant appel à des méthodologies rigoureuses et des données probantes fait la renommée du CIRANO. www.cirano.qc.ca.

À propos du Laboratoire d'économie expérimentale Claude Montmarquette

Le laboratoire d'économie expérimentale du CIRANO, mis en place en 2000 grâce à la participation des Laboratoires universitaires Bell et du Fonds canadien pour l'innovation (FCI) est le premier laboratoire en économie expérimentale au Québec.

Affichant maintenant une configuration portable pour les expériences sur le terrain, ainsi que de puissants postes de travail pour réaliser des expériences computationnelles, le Laboratoire d'économie expérimentale Claude Montmarquette est sans aucun doute le plus versatile de sa catégorie au Canada. Chercheurs du CIRANO et collaborateurs y ont mené à ce jour au-delà de 800 séances d'expérience avec la participation d'étudiants provenant principalement des universités montréalaises environnantes. La direction scientifique du Laboratoire Claude Montmarquette est assurée par les professeures Sabine Kröger (Université Laval) et Huan Xie (Université Concordia).

