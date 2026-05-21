Le CIRANO annonce la nomination de Pierre-Carl Michaud à titre de président-directeur général

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le CIRANO annonce la nomination de Pierre-Carl Michaud au poste de président-directeur général, à compter du 1er septembre prochain. Il succèdera à Nathalie De Marcellis-Warin, dont le mandat vient à échéance le 31 août.

Économiste de renom, professeur titulaire à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de recherche Jacques-Parizeau en politiques économiques, Pierre-Carl Michaud est reconnu pour ses contributions majeures à la recherche sur le vieillissement démographique, les finances publiques, la retraite et la littératie financière. Ses travaux, régulièrement cités dans les débats de politique publique au Québec et à l'international, illustrent la rigueur et la pertinence qui le distinguent dans son domaine.

Chercheur et Fellow CIRANO depuis plus de dix ans et vice-président, Stratégie et relations gouvernementales, M. Michaud connaît en profondeur les activités et la mission de l'organisation. Il prend la direction du CIRANO fort d'un vaste réseau et d'une expérience reconnue dans le dialogue entre chercheurs, décideurs et grand public. Il porte également une vision claire du rôle que doit jouer la recherche collaborative dans l'élaboration de politiques publiques éclairées.

« Le conseil d'administration est très heureux de confier la direction du CIRANO à Pierre-Carl Michaud à titre de président-directeur général. Il possède une crédibilité scientifique reconnue ainsi qu'une grande capacité à faire le lien entre la recherche et la décision publique. Son rôle stratégique auprès de nos partenaires et son engagement sur des enjeux sociétaux majeurs en font la personne toute désignée pour poursuivre le développement du CIRANO et amplifier notre mission. Le conseil d'administration lui accorde toute sa confiance. »

- Yves Giroux président du conseil d'administration, CIRANO

« Je suis profondément reconnaissant de la confiance que me témoigne le conseil d'administration et c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde ce nouveau défi, a déclaré Pierre-Carl Michaud. Le CIRANO est bien plus qu'un centre de recherche interuniversitaire : c'est un lieu unique de mobilisation des savoirs, où la rigueur scientifique éclaire la décision publique et privée sur les grands enjeux de société. Je souhaite poursuivre cette mission avec l'ensemble de la communauté CIRANO -- chercheurs, partenaires, équipe et décideurs -- en renforçant encore les liens entre la recherche, les politiques publiques et l'action. C'est un honneur de succéder à Nathalie De Marcellis-Warin, dont je tiens à saluer la vision, le leadership et l'immense contribution au rayonnement du CIRANO. »

M. Giroux tient aussi à saluer l'engagement de Nathalie De Marcellis-Warin « En mon nom et en celui des membres du conseil d'administration, je tiens à remercier chaleureusement Nathalie De Marcellis-Warin pour son leadership et son engagement à faire évoluer le CIRANO avec énergie et vision. Sous sa direction, l'organisation a su renforcer ses partenariats et accroître son rayonnement. Nous lui souhaitons la meilleure des suites. »

À propos de Pierre-Carl Michaud

Pierre-Carl Michaud est professeur titulaire au Département d'économie appliquée de HEC Montréal, où il est également titulaire de la Chaire de recherche Jacques-Parizeau en politiques économiques. Détenteur d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Tilburg (Pays-Bas), il a notamment été économiste à la RAND Corporation et professeur à la Pardee RAND Graduate School. Ses recherches ont été publiées dans les plus grandes revues académiques internationales. Il a reçu plusieurs prix et reconnaissances pour ses recherches dont le Prix Marcel-Dagenais et le prix Esdras-Minville. Il est membre du collège des nouveaux chercheurs de la Société Royale du Canada et a obtenu la médaille du couronnement du Roi Charles III.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert qui s'appuie sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs issus d'une douzaine d'universités québécoises. Sa mission est de contribuer à la prise de décision stratégique de ses partenaires gouvernementaux, parapublics et privés par la production et le transfert d'un savoir universitaire à haute valeur ajoutée. Depuis plus de 30 ans, le CIRANO est un lieu privilégié de collaboration entre le monde académique, les gouvernements et le secteur privé (www.cirano.qc.ca).

SOURCE Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)

Renseignements : Ingrid Peignier, Directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche, [email protected], 514-442-2468