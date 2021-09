Le CIRANO a la tristesse d'annoncer le décès de Claude Montmarquette, un de ses grands bâtisseurs

Le Québec perd aujourd'hui un grand économiste

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le CIRANO annonce avec une profonde tristesse et une grande émotion le décès de Claude Montmarquette qui a été vice-président politiques publiques, président-directeur général de 2009 à 2016 et jusqu'à aujourd'hui un de ses chercheurs et Fellow très actif.

Spécialiste de l'économie de l'éducation et des choix publics et titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Chicago, Claude Montmarquette, était professeur émérite au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il y a commencé sa carrière de professeur en 1973 et a été directeur du département de sciences économiques de 1989 à 1995.

Avec ses collègues et amis Robert Lacroix et Marcel Boyer, il a été l'un des grands bâtisseurs du CIRANO. Il y a occupé différentes fonctions de direction dont celui de président et chef de la direction pendant plus de sept ans de 2009 à 2016 et celui de Vice-Président Politiques Publiques de 1999 à 2015. Claude était toujours aujourd'hui un chercheur et Fellow CIRANO très actif. Il s'est impliqué ces dernières années dans des projets qui lui tenaient à cœur, notamment l'amélioration de la littératie économique et financière des québécois, la santé publique ainsi que l'éducation et le décrochage scolaire. Avec plusieurs collègues, il venait de terminer la première version d'un manuscrit.

Il a fait œuvre de pionnier en implantant l'économie expérimentale au Québec, avec des retombées durables pour les ministères et les organismes gouvernementaux. Claude a assisté le gouvernement du Québec dans la conception ou l'élaboration de multiples programmes et politiques touchant notamment à l'éducation, à la santé et aux finances publiques. Ses travaux sur la valeur économique de l'éducation, sur la composition du marché du travail ou encore sur la fiscalité ont été déterminants dans l'évolution du rôle économique et social de l'État au Québec. Claude Montmarquette a agi à titre de président de quatre comités pour le gouvernement du Québec, dont ceux portant sur la pertinence et la faisabilité d'un régime universel public d'assurance médicaments et la tarification des services publics.

Au cours de sa carrière, Claude a été professeur invité dans plusieurs universités. Il a présidé et participé à de nombreux comités pour le gouvernement du Québec et a siégé sur plusieurs autres, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il est l'auteur de plus de 200 publications scientifiques avec une résonnance internationale et figure parmi les économistes les plus cités au monde.

Claude Montmarquette a reçu de nombreuses distinctions et honneurs académiques au cours de sa longue carrière. Il a été élu membre de la Société royale du Canada en 1998, membre de l'Ordre du Canada en 2013, reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2013, reçu un doctorat honoris causa en droit de l'Université McGill en 2013, nommé Commandeur de l'Ordre de Montréal en 2016, nommé Officier de l'Ordre National du Québec en 2019 et reçu le prix Gérard Parizeau pour ses travaux en économie de l'éducation en 2019.

« Claude était un collègue, un professeur, un modèle, un mentor, un conseiller, un confident et un ami… Il était respecté et aimé. Il a formé des générations d'étudiants qui lui sont reconnaissants de ce savoir transmis. Sa disparition va laisser un grand vide pour chacun d'entre nous et pour le Québec.

Nous allons continuer à valoriser ses réalisations et à faire perdurer son héritage intellectuel. Nous garderons le souvenir d'un grand Monsieur… qui avait de grandes valeurs humanistes. » a déclaré Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO

« Au nom des administrateurs du CIRANO, ainsi qu'aux noms de tous les employés, je transmets à l'ensemble de la famille et aux proches de M. Montmarquette nos plus sincères condoléances. Claude Montmarquette a toujours été et restera une formidable source d'inspiration pour tous les membres de la grande famille CIRANO. Le Québec perd aujourd'hui un grand économiste qui aura marqué les politiques publiques au cours des dernières décennies. » a déclaré Louise Roy, présidente du conseil d'administration de CIRANO.

