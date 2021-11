TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Près de deux ans après le début d'une pandémie qui a amené des millions de Canadiens à passer au télétravail, les employeurs reconnaissent de plus en plus les effets de l'isolement et redoublent d'efforts pour mettre l'accent sur le contact humain en milieu de travail. Il s'agit là du message que portent les lauréats de cette année du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, annoncés ce matin par Mediacorp Canada Inc.

« La pandémie nous a rappelé que le contact humain est le ciment de la société et du personnel, déclare Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada de Mediacorp. S'il est clair qu'une grande partie du travail de bureau peut désormais être effectuée à domicile, les bons employeurs réfléchissent davantage aux effets négatifs de l'isolement sur la société et la santé, et notamment sur la santé mentale. »

« Nous employons le terme "points positifs" avec réserve dans le cadre d'une pandémie qui continue à faire des ravages, souligne Anthony Meehan, éditeur à Mediacorp. Les employeurs réfléchissent de plus en plus au visage que prendra la vie professionnelle après la pandémie. Les meilleures organisations modifient leurs lieux de travail pour mettre l'accent sur des avantages, comme le contact humain et la camaraderie dont ne profitent pas les employés hors site, gavés de réunions Zoom et d'applications de clavardage. »

Tout en discutant de l'avenir du travail après la pandémie, de nombreux employeurs ont redoublé d'efforts pour soutenir les employés pendant la pandémie, en renforçant le soutien à la santé mentale, en augmentant la fréquence des communications de la direction, en étendant la couverture de soins médicaux aux employés mis en disponibilité temporaire ou en trouvant des moyens d'améliorer la représentation des personnes noires, autochtones et de de couleur. Les employeurs figurant cette année sur la liste ont également participé avec ardeur à des projets de bienfaisance qui les touchaient de près. De telles initiatives ont permis de rassembler leurs employés et d'aider les résidents défavorisés de leurs communautés qui ont souvent été les moins en mesure de profiter de la réponse des pouvoirs publics face à la pandémie.

Le concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui en est à sa 22e édition annuelle, est un projet de la rédaction. Il récompense les employeurs qui ont mis en place des programmes de gestion des ressources humaines exceptionnels et des politiques d'avant-garde en milieu de travail. L'équipe de rédaction de Mediacorp évalue les employeurs en fonction de huit critères, qui n'ont jamais changé depuis le début du projet : (1) Environnement physique de travail; (2) Atmosphère de travail et relations sociales; (3) Avantages sociaux (soin de santé et vie familiale) et financiers; (4) Vacances et congés; (5) Communications avec les employés; (6) Gestion du rendement; (7) Formation et perfectionnement des compétences; et (8) Engagement au sein de la communauté. Les rédacteurs publient des raisons détaillées à l'appui de leur choix et des notes pour chacun de ces critères, ce qui contribue à la transparence de la sélection des lauréats. Le résultat est un catalogue des meilleures pratiques dont peuvent profiter les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi. Les employeurs qui souhaitent participer à la prochaine édition du concours peuvent également demander un formulaire de candidature en ligne.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur basé à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés qui suscitent l'intérêt de millions de Canadiens chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Il propose des commentaires exclusifs des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et plus de deux millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année. L'entreprise publie aussi depuis 29 ans The Career Directory, un guide en ligne gratuit destiné aux récents diplômés de collèges et d'universités à la recherche d'employeurs qui embauchent des candidats issus de leur formation.

La liste complète des lauréats 2022 a été annoncée ce matin dans un magazine spécial publié dans le Globe and Mail, proposé en ligne et sur papier. La liste des lauréats et les raisons détaillées pour lesquelles nos rédacteurs les ont choisis ont également été publiées aujourd'hui sur la page d'accueil du concours.

SOURCE Mediacorp Canada Inc.

Renseignements: Kristina Leung, rédactrice principale, tél. 416-964-6069 (ext. 1464), [email protected]

Liens connexes

http://www.mediacorp.ca