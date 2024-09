Le CIFQ salue la nomination de Madame Christine Fréchette et l'invite à se saisir prioritairement du dossier du conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis

QUÉBEC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) félicite chaleureusement Christine Fréchette, la nouvelle ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour sa nomination et tient à lui offrir toute sa collaboration dans la réalisation de son important mandat.

« Le CIFQ et ses membres s'engagent à collaborer avec la nouvelle ministre, afin de maximiser la contribution de la forêt au développement socio-économique et énergétique du Québec, mais également de s'assurer de faire de l'ensemble du secteur forestier un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques. Les qualités et les compétences qu'elle a démontrées au cours de sa carrière nous donnent confiance », a déclaré le président-directeur général du CIFQ, monsieur Jean-François Samray.

D'entrée de jeu, le CIFQ identifie le dossier du conflit du bois d'œuvre comme étant prioritaire pour la ministre et elle arrive à un moment névralgique pour renouveler le leadership dans ce dossier. En effet, depuis huit ans, ce conflit entre le Canada et les États-Unis affecte l'industrie forestière du sciage résineux québécoise et près de 2 milliards de dollars lui appartenant ont été injustement prélevés. La situation conjoncturelle actuelle, combinée à l'accumulation des droits retenus ainsi qu'au cumul des lettres de garanties bancaires exigées par le Trésor américain, érode les liquidités des entreprises et mine leur capacité d'emprunt à court et à long terme. Dans un tel contexte, certains n'ont d'autre choix que de liquider à fort rabais leurs dépôts au sud de la frontière afin de rencontrer leurs obligations financières de court terme, ce qui privera le Trésor québécois de centaines de millions de dollars en revenus.

Le gouvernement du Québec a déjà déployé, dans un passé récent, des programmes de garanties de prêts avec rapidité et agilité. La situation actuelle est critique, il est donc urgent pour Madame Fréchette de l'inscrire dans la liste de ses priorités dans les premiers instants de son nouveau mandat.

