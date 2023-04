Le CIFQ réagit au Plan directeur pour le développement de l'acériculture en forêt publique

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le CIFQ prend acte du Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique et de ses grandes orientations sur d'éventuels changements dans l'affectation du territoire forestier public. Le CIFQ tient à souligner le travail analytique et consciencieux du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) à prendre le temps de bien faire les choses.

« Nous le répétons depuis longtemps; les Québécois aiment le sirop d'érable autant qu'ils aiment les meubles, les planchers et les autres objets de bois franc qui agrémentent leur vie et nous croyons possible de répondre à ces deux besoins à condition de prendre le temps de bien faire les choses quant au partage de la forêt publique », a affirmé le président-directeur général du CIFQ, monsieur Jean-François Samray.

Il y a place à la croissance pour l'industrie acéricole comme pour l'industrie du bois, de sorte que et le CIFQ et les transformateurs d'érables et de feuillus durs continueront de s'impliquer pour travailler en collaboration avec le MRNF, les PPAQ et les autres parties prenantes afin d'identifier les meilleures voies de passage, au bénéfice de tous les Québécois. Les travaux sylvicoles d'éducation des peuplements d'érables figurent en tête de liste des voies à privilégier.

Dans ses remarques de conclusion, le Plan directeur retient que « l'industrie forestière est préoccupée par la stabilité de ses approvisionnements en bois », rappelant du même souffle que « l'expansion de l'acériculture se fera en s'assurant de maintenir des conditions favorables à l'exercice des droits des différents utilisateurs du territoire et en prenant en compte les différentes politiques et stratégies déjà en place ». La Stratégie nationale de production de bois, dévoilée en décembre 2020, présente d'ailleurs les cibles provinciales que s'est donné le Gouvernement du Québec pour valoriser davantage la production de bois à court, moyen et long terme.

« Les efforts financiers de l'État devront être au rendez-vous pour prendre soin de la forêt comme outil de lutte contre les changements climatiques, comme source par excellence de matériaux renouvelables, comme vecteur de développement socio-économique, comme habitat faunique essentiel et comme milieu de loisir, de villégiature et de production acéricole dans les régions qui s'y prêtent… et qui s'y prêteront demain », a conclu Jean-François Samray.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

