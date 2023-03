GUANGZHOU, Chine, 15 mars 2023 /CNW/ - La 51e édition du China International Furniture Fair (Guangzhou) (« le salon CIFF de Guangzhou ») aura lieu au Complexe de la foire de Canton à Guangzhou en deux phases, du 18 au 21 mars et du 28 au 31 mars 2023. Avec un espace d'exposition de 700 000 mètres carrés et environ 4 000 exposants, ce sera le plus grand salon annuel d'ameublement résidentiel en Chine et dans le monde. Il s'agit de la première grande exposition internationale d'ameublement depuis que la Chine a assoupli ses mesures de prévention contre la COVID-19 et on s'attend à ce que les niveaux de participation des marques internationales reviennent au plus haut niveau de l'année 2019.

Cette année, le salon continue de souligner le rôle de premier plan et la valeur de la conception dans le développement de l'industrie. Du 18 au 21 mars, la section Mobilier résidentiel utilisera six salles d'exposition, deux fois plus grandes qu'en 2019, pour mettre en valeur les nouvelles tendances de conception dans divers secteurs, comme la santé verte, l'intelligence numérique et la qualité de vie.

Entre-temps, le salon de l'ameublement contemporain chinois Design Spring·CIFF lancera sa troisième édition dans le secteur. Plus de 100 marques de référence et plus de 1 000 nouveaux produits innovants seront présentés sur une surface d'exposition de plus de 20 000 mètres carrés et 5 sections thématiques. Il y aura également 14 expositions thématiques sur la conception et plus de 30 forums, auxquels se joindront plus de 100 experts faisant autorité, des universitaires, des célébrités industrielles et environ 300 artistes et concepteurs pionniers.

La section Décoration et textile d'intérieur couvrira six salles supplémentaires par rapport à l'édition précédente, avec plus de 500 marques exposantes, soit une augmentation d'environ 130 % d'une année sur l'autre, ce qui en fait le salon de la décoration intérieure le plus important et le plus complet d'Asie. La section Mobilier d'extérieur, parasols et loisirs, quant à elle, connaît une expansion de 53,42 % d'une année sur l'autre, ce qui en fait le plus grand et le plus professionnel des salons d'ameublement d'extérieur en Asie.

Le CIFF utilisera également pour la première fois la zone D du Complexe de la foire de Canton, qui vient d'être achevée, pour accueillir l'exposition phare professionnelle la plus importante au monde et en Asie, le salon « Office and Commercial Space & CIFM/interzum Guangzhou » du CIFF de Guangzhou, qui aura lieu du 28 au 31 mars.

Cette année, le CIFF présente sa nouvelle mascotte « Jia Jia ». La prononciation de « Jia » en mandarin signifie « maison », tandis que le caractère signifie « beau et exceptionnel ». La mascotte met l'accent sur le dévouement du CIFF à l'égard de l'autonomisation active de l'industrie et des entreprises, du partage des possibilités de développement et de la création d'une vie meilleure pour tous.

