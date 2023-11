Le CHSLD Wales rejoint l'Association des établissements privés conventionnés

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le CHSLD Wales, un établissement nouvellement conventionné offrant des services d'hébergement et de soins de longue durée pour aînés, se joint à l'Association des établissements privés conventionnés - Santé services sociaux. Récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, le CHSLD Wales rejoint un regroupement d'établissements qui existe à l'intérieur du réseau public depuis plus de six décennies. Des établissements privés conventionnés (EPC) qui entendent continuer d'être les ambassadeurs et les catalyseurs de l'excellence, des pratiques probantes et de la qualité supérieure des services offerts en matière de soins et d'hébergement de longue durée.

Citations :

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec l'AEPC, dont les membres ont à cœur de fournir avec compassion des services de qualité. Comme association, l'AEPC dispose de l'expertise et de la profondeur opérationnelle nécessaires pour nous accompagner et bien soutenir le CHSLD Wales en matière de services à valeur ajoutée, et ce, au bénéfice de l'ensemble des résidents, des familles et du personnel de notre établissement. »

Brendalee Piironen, directrice générale du CHSLD Wales

« Les membres de l'AEPC sont évidemment très heureux d'accueillir le CHSLD Wales en son sein. Pour réussir le conventionnement, les nouveaux établissements conventionnés doivent non seulement disposer de ressources humaines et financières suffisantes, ils doivent également être en mesure d'avoir un accompagnement adapté et continu tout au long du processus menant à l'harmonisation des services offerts. Et c'est sur ce dernier aspect que l'AEPC et ses membres sont en mesure d'offrir en termes de services à un établissement comme le CHSLD Wales. Un établissement qui rejoint au quotidien les valeurs et les pratiques de qualité de nos membres. »

Stéphane Roy, président du conseil d'administration de l'AEPC

Rappelons qu'à la suite de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec s'était engagé à conventionner les établissements privés d'hébergement de longue durée d'ici 2025. Un conventionnement qui vise à améliorer la qualité des soins et services dans tous les milieux d'hébergement et d'offrir les mêmes services que ceux qu'on trouve dans les CHSLD publics. Partenaire du réseau de la santé, et expert en matière de conventionnement, l'AEPC réitère son soutien à la volonté de la ministre Sonia Bélanger d'accélérer ce processus. Elle pourra d'ailleurs compter sur l'AEPC dans l'accompagnement des nouveaux établissements conventionnés.

Concernant le CHSLD Wales

La Résidence Wales est établie en 1921 par une loi de l'Assemblée législative du Québec. Première résidence pour aînés au Québec, elle accueille ses premiers résidents en 1922. Située à Cleveland, une municipalité du Val-Saint-François dans l'Estrie. En 2010, Wales crée deux entités légales : la Résidence Wales Home et le CHSLD Wales. Le CHSLD Wales dispose de 96 lits d'hébergement au permis. En 2017, le CHSLD Wales signe une entente financière d'une durée de quinze ans avec le CIUSSS de l'Estrie - CHUS assurant la pérennité de l'établissement de longue durée avec un contrat renouvelable par la suite.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 60 établissements (58 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. L'AEPC promeut l'excellence des soins et des services de proximité offerts par ses membres, en plus de soutenir la place du privé conventionné dans le domaine de la santé et des services sociaux. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpital de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements: Guy Therrien, conseiller aux communications, [email protected], 438 405-4884