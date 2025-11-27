MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Juste à temps pour les fêtes, le Choix du PrésidentMD lance sa meilleure astuce pour les réceptions : la Virée gourmande PCMC. C'est la Cuisine-labo PCMD sur roues, qui concocte les plats les plus en vogue de la saison, à domicile, pour les rassemblements des fêtes dans le centre-ville de Toronto et à Montréal. La Virée gourmande PCMD est spécialement conçue pour les gens qui souhaitent recevoir et épater la galerie sans se compliquer la vie.

Ce véhicule unique en son genre est équipé d'une cuisine vitrée spectaculaire où un Chef PCMD prépare un festin familial complet pour des événements allant jusqu'à douze personnes. Le menu propose une sélection de plats et de recettes incontournables tirés du nouveau journal Trouvailles des fêtes PCMC, chacun ayant été développé dans la Cuisine-labo PCMC originale.

L'expérience débute lorsque les invités montent à bord pour assister à une démonstration culinaire du Chef PCMD, accompagné de hors-d'œuvre et de cocktails sans alcool à déguster. Ensuite, pendant que les invités poursuivent les festivités, l'équipe de la Virée gourmande se charge de cuisiner, puis de servir le festin, et même de décorer la table de manière festive.

« La Virée gourmande saisit vraiment l'essence de ce que le journal Trouvailles des fêtes PCMD a toujours fait », déclare Lindsay Cook, vice-présidente, Marques contrôlées, fidélisation et marketing Joe Fresh. « Éliminer le stress de recevoir chez soi et transformer chaque repas en une expérience remarquable. »

Il est possible de réserver la Virée gourmande gratuitement, selon le principe du premier arrivé, premier servi à viréegourmandepc.ca. Les réservations ouvriront le mardi 25 novembre. Toutes les demandes seront confirmées par courriel et chaque réservation retenue pourra accueillir jusqu'à douze invités. Visitez viréegourmandepc.ca pour en savoir plus, les places disponibles sont limitées.

Les dates disponibles comprennent :

• Du 12 au 14 décembre (ven.-dim.) - Toronto

• Du 19 au 21 décembre (ven.-dim.) - Montréal

• Du 26 au 28 décembre (ven.-dim.) - Toronto

Cette campagne s'appuie sur le succès de la campagne estivale « Cours extérieures à réserver », qui permettait à des gens vivant en appartement de réserver des cours pour recevoir. Les deux campagnes, la Virée gourmande et les Cours extérieures à réserver, ont été développées par Zulu Alpha Kilo pour le Choix du PrésidentMD.

Le journal TrouvaillesMC le Choix du PrésidentMD sert de guide de confiance pour les nouveaux produits PCMD depuis plus de 40 ans, mettant en vedette des lancements de produits les plus emballants et novateurs chaque saison.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedar.com.

À propos de Zulu Alpha Kilo

Nous n'hésitons pas à nous démarquer de la norme. Chez Zulu Alpha Kilo (Z.A.K. en abrégé), se démarquer de la norme n'est pas seulement notre mission créative. C'est notre raison d'être. Comptant des bureaux à Toronto, à New York et à Vancouver, nous sommes une agence à service complet qui emploie 185 personnes à temps plein. La culture unique de notre agence se caractérise par la passion, l'esprit d'entreprise et la quête inlassable d'idées novatrices. Lancée en 2008, Z.A.K. s'est forgé une réputation de pionnière dans l'industrie et de l'une des agences indépendantes les plus respectées au monde en créant des idées novatrices pour ses clients, dont Subaru Canada, le Choix du Président, Booking.com, Bell, Interac, Harry's, Destination BC et AGO. Pendant trois années consécutives, Fast Company a reconnu notre travail dans son numéro World Changing Ideas et, en 2024, Z.A.K. a figuré sur la liste des entreprises les plus innovantes du monde établie par Fast Company.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques

Questions des médias : [email protected]