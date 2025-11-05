La marque le Choix du PrésidentMD dévoile le journal Trouvailles des FêtesMC PCMD 2025, qui regorge de nouvelles saveurs, de favoris des Fêtes et de raisons de célébrer tous les jours.

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le journal Trouvailles des FêtesMC PCMD 2025 est officiellement arrivé, avec sa sélection raffinée de nouvelles saveurs audacieuses et de solutions innovantes pour des réceptions des Fêtes sans effort, conçues pour faire de chaque instant un moment qui compte.

(CNW Group/President's Choice) (Groupe CNW/Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques)

Le journal TrouvaillesMC a depuis longtemps servi de guide de confiance pour les nouveaux produits PCMD, mettant en vedette des lancements de produits les plus emballants et innovants chaque saison. Le journal de cette année poursuit cet héritage, démontrant la valeur inattendue et la confiance inébranlable qui incitent les gens d'ici à continuer de se tourner vers le Choix du PrésidentMD, jour après jour. Le tout repose sur la conviction qu'aucune occasion n'est trop petite pour être célébrée.

« Depuis plus de 40 ans, le journal TrouvaillesMC le Choix du PrésidentMD est une célébration du meilleur de PCMD. Il s'agit d'une plateforme où nous présentons nos produits innovants les plus emballants, afin que les gens puissent profiter de la magie des Fêtes avec des aliments qui rendent chaque moment un peu plus spécial », déclare Mary MacIsaac, VPE et cheffe du marketing, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Les Fêtes ne tiennent pas à un seul grand moment, mais à une mosaïque de petits moments précieux. Et nous travaillons sans relâche pour créer des produits qui conviennent à chacun d'eux. Des meilleurs aliments PCMD aux produits innovants bien pensés comme notre nouvelle gamme Flexi-cuisson PCMD, faite de silicone en fibre de verre pour une conception naturellement antiadhésive, souple et robuste, nous souhaitons que chaque moment de la saison soit plus simple et plus joyeux, avec une petite dose de magie. »

La gamme de cette saison donne vie à cet engagement avec de nouvelles créations audacieuses qui vont au-delà de la tradition tout en honorant le confort saisonnier. En revisitant le rôti traditionnel, la Porchetta PCMD devient le plat principal par excellence, mariant à la perfection le style italien intemporel et la modernité des tablées d'aujourd'hui. Assaisonnée d'herbes savoureuses, avec une viande fondante et une peau dorée et croustillante, elle promet un festin des Fêtes inoubliable... et des restes qui feront le plus délicieux des sandwichs. « J'ai tellement hâte de servir la Porchetta PCMD lors de notre dîner des Fêtes en famille. C'est un coup de cœur incontournable », ajoute MacIsaac. « Et que dire de l'Épatant volcan de croustilles PCMD : une recette spectaculaire qui propulse notre nouvelle saveur à des sommets inédits. Littéralement. »

Le journal de cette année présente également une évolution très attendue de l'un des desserts les plus célèbres de PCMD. S'appuyant sur 40 ans d'innovation en matière de gâteau au fromage, et le succès du Gâteau au fromage basque inspiré du Nord de l'Espagne PCMD, primé trois fois, l'équipe l'a réinventé avec une délicieuse variation chocolatée. Le nouveau Gâteau au fromage basque au chocolat inspiré du nord de l'Espagne PCMD offre une saveur chocolatée riche et parfaitement équilibrée pour un délice inattendu qui sort des sentiers battus.

Atteindre vos objectifs de santé intestinale ne doit pas être mis sur pause pendant la saison des Fêtes avec le Yogourt probiotique PCMD, une vedette du journal de cette année. Fait de produits laitiers 100 % canadiens et de deux milliards de probiotiques par portion de 115 g, ce yogourt favorise la santé de votre flore intestinale. Sans lactose, là où l'innovation se marie au plaisir pour enrichir vos bols déjeuner, smoothies et collations tout au long de la saison.

Des plats principaux innovants au bien-être quotidien, le journal Trouvailles des FêtesMC PCMD est un véritable festin d'inspiration pour les Fêtes. Tout comme les garnitures réconfortantes et pleines de saveur de notre Casserole de pierogis tout garnis PCMD, le journal de cette année déborde de façons d'apporter joie, valeur et délices à chaque moment. Découvrez comment le Choix du PrésidentMD aide les gens d'ici à rendre cette saison des Fêtes vraiment inoubliable.

Les membres PC OptimumMC peuvent économiser encore plus pendant les Fêtes. Il suffit d'ouvrir l'appli PC OptimumMC gratuite pour obtenir des offres exclusives, des économies et des récompenses sur tous vos Coups de cœur PCMD favoris du journal Trouvailles des FêtesMC PCMD 2025.

Trouvez ces produits et plus encore dans les magasins de Loblaw partout au pays, y compris les magasins Real Canadian SuperstoreMD, No FrillsMD, MaxiMD, Your Independent GrocerMD/Votre Épicier IndépendantMD, Real Atlantic SuperstoreMD, LoblawsMD, ZehrsMD, FortinosMD, ProvigoMD, Valu-MartMD, les magasins à Terre-Neuve-et-Labrador et Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, ou magasinez dans le confort de votre foyer avec la livraison ou le ramassage de votre commande d'épicerie en ligne PC ExpressMC. Pour des recettes spectaculaires, des conseils pour les recevoir pendant les Fêtes et plus encore, explorez le journal Trouvailles des FêtesMC PCMD, disponible dans l'appli PC OptimumMD ou sur PCOptimum.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'épicerie, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques

Questions des médias : [email protected]