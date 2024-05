Le Children's Miracle Network lance la 30e campagne annuelle du printemps avec Walmart Canada pour soutenir les hôpitaux pour enfants partout au Canada

Walmart Canada accordera 1 million de dollars pour soutenir les hôpitaux du Children's Miracle Network partout au pays.

MISSISSAUGA, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le Children's Miracle Network a lancé sa 30e campagne annuelle de collecte de fonds du printemps avec Walmart Canada pour soutenir les enfants, les familles et les hôpitaux pour enfants locaux. Du 9 mai au 2 juin, les Canadiens sont invités à participer en faisant un don en magasin ou en ligne à Walmart.ca. Pendant cette campagne, les dons faits en magasin par les clients et les associés de Walmart restent locaux pour soutenir les hôpitaux pour enfants de leur communauté.

« Les 30 ans de soutien de Walmart Canada ont eu un impact incroyable sur l'avenir des soins de santé pour enfants partout au pays », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Depuis l'arrivée de Walmart au Canada en 1994, plus de 215 millions de dollars ont été amassés pour soutenir les hôpitaux pour enfants locaux. Walmart est le plus important contributeur aux soins de santé pour enfants au Canada, et ce soutien continu a contribué à la recherche et à de nouveaux traitements, a permis l'achat l'équipement de sauvetage et a aidé à créer des environnements de guérison spécialisés. »

Comme par les années passées, Walmart Canada lance cette campagne spéciale du 30e anniversaire avec un don de 1 million de dollars, en s'appuyant sur les plus de 215 millions de dollars que Walmart Canada a recueillis et donnés au Children's Miracle Network depuis 1994.

« Alors que Walmart célèbre ses 30 ans au Canada, nous voulons reconnaître et célébrer les partenaires qui sont avec nous depuis le début, comme le Children's Miracle Network », a déclaré Rob Nicol, vice-président, communications et Affaires de la Compagnie, Walmart Canada. « Ensemble, pendant trois décennies, nous avons eu un impact incroyable sur les soins de santé des enfants partout au pays. Nous restons concentrés sur l'amélioration de la vie des enfants et nous nous réjouissons à la perspective d'une campagne réussie."

Le thème de la campagne de cette année est conçu pour célébrer l'impact de 30 ans de soutien et met en vedette des enfants qui ont été patients des treize hôpitaux pour enfants au Canada qui sont soutenus par le Children's Miracle Network, comme Claire, la championne de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, qui bénéficie d'un Brain Computer Interface, une technologie soutenue par des donateurs.

« En 1994, des enfants comme Claire ont fait face à des obstacles incroyables pour ce qui est de pouvoir communiquer et s'engager avec le monde. Grâce à des technologies émergentes comme BCI, Claire et d'innombrables autres enfants seront en mesure de libérer leur potentiel », a ajouté M. Starkman. « Qu'il s'agisse de choses simples comme de jouer à un jeu vidéo, d'utiliser de l'équipement ou même de démarrer sa propre entreprise de cuisine, Claire's Kitchen, cette technologie met vraiment en valeur l'impact des dons pour les enfants. » Pour en savoir plus sur l'histoire de Claire, veuillez cliquer ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur - Facebook, X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Instagram et LinkedIn.

À propos du Children's Miracle Network

Le Children's Miracle Network recueille des fonds et sensibilise le public au profit des 170 hôpitaux membres, dont 13 au Canada. Les dons restent locaux pour financer des traitements et des services de santé essentiels, acheter de l'équipement médical pédiatrique et soutenir la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collecte de fonds soutiennent sa mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web du Children's Miracle Network pour en apprendre davantage sur sa cause. Au Canada, il est géré et exploité par les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada.

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations

Renseignements: Melissa Greer, directrice, Marketing et communications, Children's Miracle Network, [email protected]; Felicia Fefer, Affaires de la Compagnie, Walmart Canada, [email protected]