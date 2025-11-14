Le Children's Miracle Network et Walmart Canada lancent la campagne Créez des p'tits miracles 2025

Walmart entame la période des Fêtes avec un don de 1 million de dollars

MISSISSAUGA, ON, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La saison du partage s'illumine encore plus. Le Children's Miracle Network et Walmart Canada sont fiers d'illuminer les Fêtes avec la campagne Créez des p'tits miracles 2025 pour mobiliser les Canadiens afin d'aider à créer des miracles pour les enfants recevant des soins dans les hôpitaux pour enfants.

Du 14 novembre au 24 décembre, les clients de Walmart peuvent faire la différence à la caisse en faisant un don en succursale pour soutenir la cause des enfants malades. Chaque dollar donné reste près de chez soi, et 100 % des dons recueillis iront directement aux fondations et aux hôpitaux qui soutiennent la cause des enfants malades grâce aux soins spécialisés, à l'équipement de pointe et aux programmes de recherche novateurs. Au Québec, les fonds amassés par Walmart Canada dans le cadre de cette campagne seront versés à Enfant Soleil.

Le 2 décembre, lors de la journée « Mardi je donne », Walmart Canada ajoute de la magie et versera 1 $* pour chaque jouet vendu en succursale et en ligne à la cause des enfants malades par l'entremise du Children's Miracle Network afin d'aider les enfants et leurs familles à recevoir les meilleurs soins possibles.

Rencontrez l'enfant champion de cette année : Mey-Lin

Mey-Lin est née avec le syndrome Beckwith-Wiedemann, une maladie rare qui affecte sa croissance et augmente le risque de développer des tumeurs. Sans une intervention immédiate, son cerveau risquait d'être endommagé en raison d'une production excessive d'insuline et d'une glycémie dangereusement basse.

À l'Hôpital de Montréal pour enfants, où son équipe de soins s'est efforcée de la stabiliser, Mey-Lin a reçu une injection spécialisée qui a changé sa vie. Aujourd'hui, elle porte une pompe d'alimentation dans un sac à dos, ce qui lui permet de courir et de jouer comme les autres enfants.

Grâce au soutien des donateurs d'Enfant Soleil, Mey-Lin a accès à des équipements vitaux, notamment des injections mensuelles pour gérer sa glycémie, ainsi qu'à des examens d'imagerie médicale et d'oncologie avancés pour surveiller la croissance de tumeurs. Aujourd'hui, Mey-Lin répand la joie partout où elle va, son petit sac à dos étant un symbole de résilience. Apprenez-en davantage sur son parcours ici.

Depuis qu'elle s'est associée au Children's Miracle Network en 1994, Walmart Canada et ses clients ont amassé plus de 230 millions de dollars pour la cause des enfants malades. Chaque dollar recueilli dans le cadre de la campagne Créez des p'tits miracles reste dans la communauté locale et aide à financer la recherche et les découvertes de pointe, des innovations qui changent la vie et des soins centrés sur la famille afin de garantir que chaque enfant ait la meilleure chance possible d'avoir un avenir en santé.

« Walmart Canada, ses associés et ses clients continuent de faire preuve d'un leadership extraordinaire pour soutenir les soins de santé pédiatriques partout au pays », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada. « Les hôpitaux pour enfants du Canada travaillent sans relâche pour donner aux enfants les meilleures chances de vivre une vie saine et épanouissante, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Les partenariats comme le nôtre offrent le soutien essentiel nécessaire pour garantir le succès des soins de santé pour les enfants. »

« Il y a quelque chose de puissant dans ce qui se passe pendant Créez des p'tits miracles », a déclaré Rob Nicol, vice-président, affaires de la Compagnie et communications, Walmart Canada. « On ressent l'énergie et la bienveillance lorsque les associés et les clients se mobilisent pour aider les enfants et les familles. C'est tout le sens de la saison du partage ».

*Walmart Canada versera 1 $ pour chaque jouet vendu en succursale et à Walmart.ca le "Mardi je donne", le 2 décembre 2025, au Children's Miracle Network, jusqu'à un don maximal de 200 000 $.

