Le Children's Miracle Network et Walmart Canada donnent le coup d'envoi de la cinquième édition de la campagne Créez des p'tits miracles pour soutenir les hôpitaux pour enfants

MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le Children's Miracle Network et Walmart Canada ont le plaisir de donner le coup d'envoi de la cinquième édition de la campagne Créez des p'tits miracles pour soutenir les enfants et familles du Canada, ainsi que leurs hôpitaux pour enfants locaux, à l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité.

Teddy*, le populaire ours en peluche de Walmart Canada est de retour pour la période des Fêtes de 2023. Pour chaque Teddy de Walmart acheté entre le 1er novembre et le 31 décembre, Walmart Canada fera un don de 2 $ au Children's Miracle Network jusqu'à concurrence de 200 000 $, pour venir en aide aux enfants soignés dans les hôpitaux pour enfants partout au pays. Les clients sont aussi invités à soutenir l'hôpital pour enfants de leur région en faisant un don aux caisses en succursale ou en ligne à Walmart.ca .

L'un des incroyables Champions des hôpitaux pour enfants en vedette dans la campagne de cette année est Cash, un garçon dynamique de 11 ans. Cash est né prématurément avec 11 semaines d'avance et a passé les trois premiers mois de sa vie aux soins intensifs de l'unité de néonatalogie. Au fil des ans, Cash est resté attaché à son hôpital pour enfants, y retournant pour les soins continus et le soutien dont les bébés prématurés ont besoin pour leur croissance et leur développement. Apprenez-en plus sur l'histoire de Cash en cliquant ici .

« Walmart Canada, ses associés et ses clients comptent parmi les plus ardents défenseurs de la santé des enfants au Canada », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Avec plus de 200 millions de dollars recueillis au cours des 29 dernières années, on peut affirmer sans exagération que Walmart Canada a eu une incidence profonde et durable sur les hôpitaux pour enfants partout au pays. On peut constater cette incidence dans les progrès réalisés en matière de recherche, de traitements et de soins, y compris les soins apportés aux enfants nés prématurément comme Cash. Aujourd'hui, les enfants nés prématurément ont de meilleures chances de se développer et de survivre, et une part importante de ces progrès n'aurait pas été possible sans le soutien des donateurs. »

« Walmart Canada est fière de soutenir depuis longtemps le Children's Miracle Network tout au long de l'année et particulièrement pendant la période des Fêtes », a déclaré Rob Nicol, vice-président, Communications et Affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Il s'agit d'une période propice à la générosité et nous encourageons les clients à contribuer à notre campagne annuelle Créez des p'tits miracles pour aider à améliorer les vies des enfants et de leurs familles. »

Walmart Canada est partenaire du Children's Miracle Network depuis près de 30 ans et a recueilli et donné plus de 200 millions de dollars jusqu'à présent pour soutenir 13 hôpitaux pour enfants à l'échelle du pays, ce qui en fait le premier contributeur corporatif du secteur privé aux fondations d'hôpitaux pour enfants au Canada.

L'argent recueilli permet de financer des traitements et des soins, la recherche et l'éducation, ainsi que la création d'espaces de guérison axés sur les enfants, chaque fondation d'hôpital local acheminant l'argent là où les besoins se font le plus sentir.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca , est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'engage à favoriser la régénération en mettant l'accent sur l'équité des chances, la durabilité, le soutien aux collectivités et le respect des normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, l'entreprise a recueilli plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités au pays. On peut trouver un complément d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des médias sociaux Facebook et Instagram de Walmart Canada.

À propos du Children's Miracle Network

Le Children's Miracle Network® mène des campagnes de financement et de sensibilisation pour 170 hôpitaux membres, dont 13 se trouvent au Canada. Chaque don reste dans la collectivité afin de soutenir les traitements essentiels, les services de santé, l'achat d'équipement médical et le soutien à la recherche pédiatrique. Les divers partenaires et programmes de collecte de fonds soutiennent notre mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web du Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de la cause. Au Canada, le Children's Miracle Network est géré par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada ®.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Melissa Greer, directrice, Marketing et Communications, Children's Miracle Network, [email protected]

Felicia Fefer, Affaires de la Compagnie, Walmart Canada, [email protected]

SOURCE Canada's Children's Hospital Foundations