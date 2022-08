Le 5 août, YVR a accueilli son 10 millionième passager dans l'aérogare en 2022

Le dimanche 21 août devrait être le jour le plus chargé de l'aéroport depuis mars 2020

TERRITOIRE DE MUSQUEAM, RICHMOND, BC, le 8 août 2022 /CNW/ - Alors que la communauté aéronautique mondiale se reconstruit après l'impact de la pandémie, YVR a franchi une étape importante le 5 août alors que l'aéroport a atteint la barre des 10 millions de passagers depuis le début de l'année. Et plus tard ce mois-ci, YVR connaîtra également sa journée la plus achalandée depuis le début de la pandémie, lorsque plus de 70,130 passagers devraient transiter par l'aéroport le dimanche 21 août.

"C'est un moment important de notre reprise. Notre capacité à accueillir plus de 10 millions de passagers jusqu'à présent cette année est due au travail acharné de notre personnel, des compagnies aériennes, du gouvernement, de nos partenaires et de la communauté aéroportuaire dans son ensemble. Je profite de l'occasion pour remercier les 20 000 personnes qui travaillent à notre aéroport pour leur dévouement au service de nos passagers au cours des derniers mois. Leurs efforts ont été un élément essentiel de notre rétablissement », a déclaré Tamara Vrooman, PDG de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour assurer la stabilité de l'ensemble du secteur de l'aviation. Mais après avoir vu seulement approximativement 2 millions de passagers à ce même point l'année dernière, il est très encourageant que nous soyons en mesure de continuer à reconstruire tout en évitant de nombreux retards de sécurité et de fonctionnement majeurs affectant les passagers du monde entier. »

Au cours des derniers mois, les compagnies aériennes ont pris des décisions importantes pour continuer à investir dans la restauration et l'expansion du service à YVR, notamment Air Canada lançant Austin et annonçant un nouveau service vers Bangkok et Miami à partir de cet hiver.

À l'avenir, l'impact opérationnel de la pandémie sur l'aviation s'apparente au virus lui-même - il est encore très imprévisible. YVR continuera de travailler en étroite collaboration avec tous les intervenants de l'industrie alors que le nombre de passagers continue d'augmenter, et nous rappelons aux voyageurs de se tenir au courant des exigences de la politique gouvernementale en matière de voyage.

Plus d'informations pour aider les voyageurs à préparer leur prochain voyage à YVR, y compris les mesures de voyage et les meilleurs conseils, sont disponibles à yvr.ca/planificationvoyage. https://www.yvr.ca/en/passengers/travel-planning

Statistiques de l'aéroport

Pour la semaine du 8 au 14 août, YVR devrait accueillir en moyenne 67 000 passagers par jour pour un total de 473,036, reliant ces voyageurs à 95 destinations à travers le Canada et le monde.

Dans la semaine, le jeudi 11 août et dimanche 14 août seront les jours de voyage les plus chargés avec respectivement 68, 819 and 69,273 passagers attendus. Pour mettre cela en perspective, YVR a accueilli en moyenne 31,538 passagers par jour à cette époque l'an dernier (2021) et 82,297 avant la pandémie (2019).

Le nombre quotidien de passagers tout au long de la semaine, y compris par segment, est décrit dans la section « La semaine à venir à YVR » ci-dessous.

Les derniers faits saillants à YVR comprennent :

Évitez l'attente et pré-commandez de la nourriture et des boissons en ligne grâce au programme YVR Commander lancé récemment.

Conduire à l'aéroport? Les passagers peuvent réserver leur place en ligne et économiser sur le prix en réservant sur yvr.ca/stationnement.

Mises à jour de la compagnie aérienne :

Cathay Pacific augmente son service vers Hong Kong de 2x à 4x/semaine





de 2x à 4x/semaine

Japan Airlines augmente son service vers Narita de 4x à 5x/semaine







China Airlines augmente son service vers Taipei de 2x à 3x/semaine

La semaine à venir à YVR

Voyage pour la semaine du 8 au 14 août 2022*

473 036 Nombre total de passagers 237 139 Arrivées 235 897 Départs 123 180 Domestique 61 765 É.-U. 52 194 International 126 365 Domestique 59 685 É.-U. 49 847 International





Quotidien

Lundi: 67 527

Mardi: 66 965

Mercredi: 68 040

Jeudi: 68 819

Vendredi: 66 538

Samedi: 65 874

Dimanche: 69 273

6h-7h / 10h-12h / 15h-16h

Heures de pointe pour l'enregistrement et le contrôle de sécurité .

95 destinations desservies

Partout au Canada et dans le monde

Les rappels de voyage actuels incluent :

Veuillez arriver tôt à l'aéroport, soit deux heures avant les vols intérieurs réguliers et trois heures avant les vols américains et internationaux. Les masques restent obligatoires dans le terminal et à bord de votre vol.

Tous les voyageurs arrivant au Canada de l'étranger doivent remplir ArriveCAN . À YVR, les voyageurs peuvent gagner du temps avec les douanes et l'immigration en utilisant l'option de déclaration préalable dans ArriveCAN pour soumettre électroniquement leurs informations de déclaration avant d'arriver à Vancouver , réduisant ainsi le temps de traitement passé dans le hall des douanes.

de l'étranger doivent remplir ArriveCAN . À YVR, les voyageurs peuvent gagner du temps avec les douanes et l'immigration en utilisant l'option de déclaration préalable dans ArriveCAN pour soumettre électroniquement leurs informations de déclaration avant d'arriver à , réduisant ainsi le temps de traitement passé dans le hall des douanes. Le gouvernement du Canada a repris les tests aléatoires obligatoires pour les voyageurs qui se qualifient comme étant complètement vaccinés et qui arrivent au Canada en provenance d'une destination internationale, y compris les voyageurs américains qui ont été sélectionnés pour les tests recevront un courriel contenant des informations pour organiser leur test car les tests physiques sont n'est plus effectuée à l'aéroport.

*Les données sont estimées et compilées par l'Administration de l'aéroport de Vancouver. Les données sur les passagers et les opérations sont mises à jour régulièrement et affichées sur notre page Faits et statistiques sur YVR.ca .

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plate-forme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés à soutenir le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Nous le faisons en mettant l'accent sur le service à nos passagers, partenaires, travailleurs et communauté grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la durabilité financière.

SOURCE l'Administration de l'aéroport international de Vancouver

Renseignements: Relations avec les médias YVR, 604-880-9815, [email protected]