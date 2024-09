Le chemin de la Côte Nord est rouvert à Mirabel

MIRABEL,QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de réparation du ponceau de l'intersection du ruisseau Locke Head, sur le chemin de la Côte Nord à Mirabel, sont terminés. La circulation doit être rétablie au cours de la journée.

Rappelons que le tronçon du chemin de la Côte Nord entre le boulevard de la Grande-Allée et la montée Sainte-Marianne était fermé à la circulation depuis le 9 août, à la suite de pluies diluviennes qui ont endommagé le ponceau à la hauteur du ruisseau Locke Head. Le Ministère avait dû fermer le chemin par souci de la sécurité des usagers de la route. Rapidement après la fermeture de la route, des employés du Ministère s'étaient mobilisés pour installer un système de pompage visant à retirer l'eau pour permettre l'inspection du ponceau, puis à identifier les interventions à réaliser. Les travaux de renforcement du ponceau ont été réalisés dès que le niveau de l'eau a été assez bas pour le permettre. Le remblaiement, l'asphaltage et le marquage ont ensuite pu être réalisés.

Mentionnons qu'en raison des travaux de réaménagement en cours à l'intersection entre le chemin de la Côte Nord et la montée Sainte-Marianne, et réalisés conjointement par le Ministère et la Ville de Mirabel, des fermetures partielles pourraient toutefois avoir lieu par la suite.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Relations avec les médias: Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724